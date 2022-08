"Avrei voluto studiare l'islam". Bella Hadid si pente anche della rinoplastica

Bella Hadid si è definita triste perché non è cresciuta con un'educazione musulmana. La modella, infatti, è figlia di una top model olandese, ed ex star del reality, Yolanda Hadid e di Mohamed Hadid, un noto immobiliarista palestinese. Lei è nata a Washington Dc e suoi genitori si sono separati quando lei era ancora molto piccola. Fino al quarto anno di età, Bella Hadid è cresciuta con i parenti palestinesi ma, dopo la separazione, sua madre ha deciso di lasciare Washington per trasferirsi in California, dove poi la modella è cresciuta.

Bella, sua sorella Gigi e il fratello Anwar hanno vissuto gran parte della loro gioventù a Santa Barbara, un luogo particolarmente ambito e chic per chiunque ami la mondanità, ma per la top model pare non sia stato così bello vivere in California. E, infatti, in un'intervista rilasciata al magazine Gq, Bella Hadid ha commentato: " Mi sarebbe piaciuto studiare e praticare la religione da bambina, ma non mi è stata data questa opportunità ". Una rimostranza anacronistica da parte di Bella Hadid, ormai adulta, che non ha mai pubblicamente espresso un orientamento musulmano prima d'ora.