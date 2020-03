Ballando con le stelle, svelati i primi nomi del cast

Mancano pochi giorni, ormai, al via ufficiale alla nuova edizione di Ballando con le stelle, in partenza il prossimo 28 marzo. C'è chi è in trepidante attesa di scoprire il cast dei concorrenti del dance-show, condotto su Rai 1 da Milly Carlucci con la collaborazione speciale di Paolo Belli. E, a fornire in rete delle anticipazioni sul rinnovato format, è stato il portale-web Tv blog. Che in particolare ha dato per confermati tre nomi

Il primo nome è quello di Daniele Scardina. Il pugile lombardo è noto agli amanti del gossip per la sua love-story con Diletta Leotta. Oltre a quest'ultimo, la fonte ha indicato come concorrenti ufficiali anche il pittore Antonio Maria Catalani e l’attore Gilles Rocca.

All'anticipato terzetto, si aggiunge il nome della concorrente Barbara Bouchet. Quest'ultima aveva fatto sapere di essere in procinto di partecipare al dance-show in una recente intervista concessa a Nuovo.

Secondo Tv Blog, inoltre, al pubblico saranno resi noti i nomi dei concorrenti previsti nel cast di Ballando attraverso la messa in onda di diverse clip di presentazione. Che verranno introdotte, nel corso del daytime di Rai 1, da alcune trasmissioni . "Precisamente nella giornata di giovedì 12 marzo -sottolinea la fonte-. Quando attraverso delle clip opportunamente preparate, verranno svelati i 13 nomi del cast della nuova edizione dello show". E le trasmissioni interessate sono le seguenti: Unomattina, Storie italiane, La prova del cuoco, Vieni da me, Vita in diretta, Italia sì, Eredità, Da noi a ruota libera e Soliti ignoti. Sempre stando a quanto anticipato dalla fonte, proprio in occasione delle ultime registrazioni dei Soliti ignoti condotto da Amadeus -avvenute nelle scorse ore- sono stati ufficializzati i primi tre nomi del nuovo cast dei concorrenti di Ballando con le stelle.

Nessuna novità, invece, è prevista per la giuria de format. Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni sono al momento confermati nel cast dei giurati e la giuria in questione verrà capitanata dalla ‘presidente’ Carolyn Smith.

I nomi dei potenziali concorrenti di Ballando con le stelle

Stando alle ultime indiscrezioni riportate in rete dal sito-web Dagospia, non sarebbe stato confermato il nome di Francesca Fialdini, nel cast dei nuovi concorrenti del dance-show di Rai 1. Per il quale, invece, si fanno sempre più incessanti le voci che vedrebbero potenziali concorrenti due volti noti al pubblico del piccolo schermo. Si tratta della conduttrice de La prova del cuoco, Elisa Isoardi, e la star della fiction Bitter Sweet, Can Yaman.