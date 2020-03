Al Bano Carrisi e Romina Power consolano Cetty che ha perso il figlio

Lo scorso sabato 14 marzo, è stata trasmessa la nuova puntata di C'è posta per te. E l'ultimo appuntamento tv del people-show condotto da Maria De Filippi su Canale 5 ha visto l'ex coppia originariamente formata da Al Bano Carrisi e Romina Power protagonista di una sorpresa, organizzata da un giovane ragazzo di nome Giuseppe per la madre. Cetty, questo il nome della destinataria della posta in questione, aveva subito nel 2017 la grave perdita del figlio Francesco, venuto a mancare per via di un incidente stradale.

"Mia madre ha perso un figlio che era molto diverso da me- fa sapere Giuseppe, nella sua lettera di presentazione letta dalla De Filippi-. Perchè mio fratello aveva un carattere diverso, sapeva far stare bene mia madre. Lui faceva il panettiere e portava del pane tutti i giorni a mamma. Spesso la portava fuori casa. Era quello che non si stancava mai della mamma". I due fratelli avevano sempre avuto un rapporto speciale, anche quando Giuseppe lasciò l'Italia per trasferirsi in America, dove di lì a poco avrebbe trovato un lavoro. Inoltrandogli delle telefonate da lontano, l'ormai compianto fratello lo incoraggiava a non mollare. Ma un giorno la consuetudinaria chiamata dall'Italia del fratello non gli arrivò e Giuseppe cominciò a preoccuparsi. Non appena appresa la tragica notizia della morte di Francesco, maturò la voglia di cambiare nei riguardi della madre, intento ad esternarle tutti i suoi sentimenti.

Il dolore provato per via del figlio defunto ha segnato nel profondo la vita di Cetty, che, destinataria della posta di Giuseppe, a C'è posta per te ha trovato le parole di conforto di Al Bano e Romina. “Cetty ti regalo questa trousse con dei trucchi – ha dichiarato la Power parlando a Cetty visibilmente emozionata, per poi ricordare non troppo velatamente il dolore provato per via della scomparsa della figlia Ylenia-, visto che mi hanno detto che non ti trucchi più e poi c’è un’altra sorpresa, un bigliettino che ti ho scritto io. Bisogna vivere nel presente, non fissarti a ripensare alle cose negative del passato, altrimenti non ne usciamo più, ne so qualcosa anch’io”.

Ylenia Carrisi, che Romina ha avuto dalla sua unione con Al Bano, scomparve in circostanze del tutto misteriose a New Orleans, tra il 31 dicembre 1993 e il 1° gennaio 1994. E parlando a Cetty, dal suo canto Al Bano ha dichiarato: “Ho sentito la tua storia e il mio cuore ha fatto dei sobbalzi. Mi unisco al tuo dolore, ma non dobbiamo mai diventare schiavi del dolore. Sono certo che Francesco ti stia guardando da lassù”.