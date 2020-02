"Con Al Bano la passione non si è mai spenta". Loredana Lecciso ancora innamorata

La loro storia d’amore è tormentata come il più classico dei romanzi rosa. Loredana Lecciso è sempre stata vista come un terzo incomodo nel matrimonio con Al Bano, dato che il celebre artista non ha mai dimenticato il legame con Romina Power. Si sono spese pagine e pagine di notizie e indiscrezioni su una frattura fra i due, ma invece dalle ultime dichiarazioni di Loredana Lecciso, il suo matrimonio è più forte che mai. Sono trapelati alcuni gossip dopo la recente apparizione di Al Bano al Festival di Sanremo in cui con Romina ha stregato il pubblico dell’Ariston. Interventi come super ospiti, hanno cantato alcuni dei loro pezzi più celebri con l’aggiunta di un inedito, scritto da Malgioglio. E l’alchimia tra i due è latente.

Eppure come la Lecciso ha confessato in un’intervista che sta per essere pubblicata sul prossimo numero di Chi, tra lei e Al Bano tutto procede bene. L’amore c’è ed è più forte che mai. "La passione che c’è tra me e lui non si è mai spenta – esordisce la showgirl-. Anzi con gli anni è persino aumentata. Ci sentiamo più volte al giorno, facciamo video chiamate e ridiamo insieme – aggiunge -. È sempre bello, costruttivo e stimolante parlare con lui".

Durante l’intervista Loredana Lecciso apre una lunga parentesi anche sulla famiglia che ha costruito con Al Bano. "Siamo bellissimi insieme. Ora mi rendo conto di quanto posso essere fortunata. Mi rammarico solo ora di essere stata troppo impulsiva in passato – afferma -. Se 20 anni fa avessi avuto la consapevolezza che oggi sarebbe stato tutto diverso, mi sarei goduta il momento in maniera diversa – continua -. Ora ho imparato a gestire me stessa e mi sento bene. Vivo un bellissimo momento felice". Sembra quasi che la coppia abbia trovato la propria stabilità. E sul suo rapporto con Romina Power afferma che non c’è nessun tipo di rivalità. Questo perché in molto hanno notato i giochi di sguardi che Al Bano si è scambiato con la sua ex durante la performance al Festival di Sanremo. Ma la Lecciso mette tutto a tacere."Non ero in platea e non ho visto la sua comparsata all’Ariston. Sono stata al gioco – rivela -. La rivalità tra me e Romina? Non esiste. Tra altro lui ha tentato di tenderle la mano diverse volte ma lei non ha mai risposto al gesto". Che la faida sia finita una volta per tutte?