La barca è in avaria: finisce male per Chiara Ferragni

Difficile rimanere in mezzo al mare per colpa di un'avaria ma a Chiara Ferragni è successo anche questo. Nelle scorse ore l'imprenditrice digitale è sta protagonista di una singolare disavventura insieme a un gruppo di amici, mentre si stava godendo un'escursione in mare al largo dell'arcipelago della Maddalena in Sardegna. A complicare le operazioni di recupero anche il gommone di salvataggio che, giunto per riportarli sulla terraferma, ha imbarcato acqua durante il trasferimento.

Anche le giornate migliori possono trasformarsi in poco tempo in giornate da dimenticare. Lo sa bene Chiara Ferragni che nelle scorse ore è stata costretta ad abbandonare lo yacht noleggiato per una gita in barca con gli amici per colpa di un'avaria. L'influencer si trova da alcuni giorni in vacanza in Sardegna insieme al marito Fedez e al figlio Leone. Con loro anche un gruppo di amici con i quali la Ferragni ha deciso di trascorrere una giornata tra le acque cristalline della Maddalena. Per farlo la comitiva ha deciso di noleggiare un lussuoso yacht per godersi le bellezze dell'arcipelago in alto mare, lontano da occhi indiscreti.

Tra tuffi, escursioni nelle splendide calette e risate Chiara Ferragni e gli amici non pensavano certo di dover affrontare un rientro in piena emergenza. Un'avaria all'imbarcazione, infatti, ha costretto il gruppo ad abbandonare lo yacht a largo di Caprera prima del previsto. Ma anche il recupero, effettuato a bordo di un gommone, non è stato una passeggiata. A documentare l'accaduto è stata come sempre la Ferragni, che ha pubblicato sul suo profilo Instagram una serie di video per raccontare quanto le stava accadendo: " La nostra barca si è rotta e stiamo cercando di tornare a Olbia in motoscafo, speriamo bene ". Le ultime parole famose, si potrebbe dire, perchè poco dopo anche il gommone che stava riportando Chiara Ferragni a Olbia ha avuto qualche problema. " Speriamo che anche questa non si rompa ", ha scritto l'imprenditrice digitale mentre stava filmato l'acqua imbarcata all'interno del piccolo natante. Ma alla fine "tutto è bene quel che finisce bene" e l'influencer è riuscita a fare ritorno da Fedez e Leone.