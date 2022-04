Barry Seal, così due piloti sono morti durante le riprese

Barry Seal - Una storia americana è il film che andrà in onda questa sera alle 21.19 su Italia 1. La pellicola è diretta da Doug Liman, regista di The Bourne identity e Mr. & Mrs. Smith.

Barry Seal - Una storia americana, la trama

Barry Seal (Tom Cruise) è un uomo che, all'apparenza, ha una vita abbastanza normale. È un pilota abile, con una buona reputazione, che passa il suo tempo libero con la moglie Lucy (Sarah Wright). Tuttavia Barry ha anche naso per gli affari e questa caratteristica, unita all'amore per la bella vita, lo porta a diventare un imprenditore di successo, tra gli uomini più ricchi degli anni Ottanta. Ed è a questo punto che Barry viene contattato da un agente della CIA (Domhnall Gleeson), che gli offre la possibilità di diventare il protagonista di una delle più grandi operazioni sotto copertura nella storia degli Stati Uniti d'America.

L'uomo si trasforma così in informatore, ma anche in corriere della droga e ben presto le sue azioni lo porteranno, suo malgrado, a diventare anche una figura chiave nell'ambito bellico. Nonostante i soldi e il prestigio che continuano ad arrivare, Barry comincerà a interrogarsi sulla sensatezza delle sue azioni e se davvero sta lavorando per i buoni. Soprattutto Barry comincerà a farsi domande su quale sarà il prezzo che sarà costretto a pagare.

Ecco come Tom Cruise ha rischiato la vita

Barry Seal - Una storia americana è un film tratto da un'incredibile storia vera. La pellicola, come si evince anche solo leggendo la trama, è infatti incentrata su un uomo che, negli anni Ottanta, venne arrestato per riciclaggio di denaro sporco e traffico di droga. Barry Seal venne dunque condannato a dieci anni di reclusione: condanna a cui riuscì sfuggire mettendosi in contatto con la DEA e offrendosi come informatore, ma anche testimoniando riguardo il coinvolgimento della CIA in alcuni suoi traffici illegali. Come riporta il New York Times, Barry Seal venne ucciso da killer colombiani il 19 febbraio 1986 a Baton Rouge, presso l'Esercito della Salvezza dove stava svolgendo lavori socialmente utili.

Proprio perché tratto da un'incredibile storia vera, Tom Cruise - come ha fatto molto spesso nel corso della sua carriera - voleva che tutto fosse il più verosimile possibile e si è offerto di non ricorrere a controfigure e di pilotare lui stesso l'aereo di Barry Seal. Proprio come aveva fatto con il quarto e il quinto capitolo di Mission Impossible, Tom Cruise si è dunque mostrato pronto e determinato a fare di tutto per la buona riuscita del film e per far sì che il regista - anch'egli pilota - avesse delle buone inquadrature da usare. Secondo quanto riportato da Coming Soon, ad esempio, l'attore Domhnall Gleeson ha detto che il giorno più sorprendente passato sul set è quando si è trovato a testa in giù, durante un volo, con Tom Cruise e il regista al comando del velivolo. L'attore ha detto: "Mi hanno portato su quei piccoli aeroplani e hanno fatto una manovra chiamata 'gravità zero': si sono scambiati i posti e Tom ha ribaltato l'aereo mentre Doug (il regista, ndr) riprendeva la scena con il proprio iPad."

Nonostante tutta questa prepararazione, tuttavia, Barry Seal avrebbe potuto trasformarsi nel set di una tragedia. È il sito dell'Internet Movie Data Base a raccontare come Tom Cruise abbia sfiorato la morte proprio mentre era impegnato nelle riprese. Un incidente sfiorato dal protagonista e che invece è costato la vita ad altre due persone del set. L'11 settembre 2015, l'ultimo giorno di riprese, il pilota stunt Alan D. Purwin e il suo co-pilota venezuelano, Carlos Berl, persero la vita quando il loro piccolo aereo bimotore cadde nelle Ande, vicino a Madellin in Colombia a causa delle pessime condizioni meteo, caratterizzate da una fitta nebbia. I piloti avevano appena finito il loro lavoro sul set. Appena dieci minuti prima del tragico evento Tom Cruise era salito un elicottero che aveva percorso la stessa traiettoria con le stesse condizioni meteo, senza sapere che rischio stava correndo e che, di lì a pochi minuti, due persone con cui aveva lavorato sarebbero morte.