"Basta, adesso sei irriconoscibile" Parietti zittisce tutti con tre parole

Alba Paretti è uno dei personaggi più divisivi del panorama dello spettacolo del nostro Paese. La showgirl ha una grandissima forza comunicativa, che riesce a esprimere sia nelle sue apparizioni televisive che sui social network, dove è molto attiva. Non si sottrae ai seguaci e a differenza di molte sue colleghe non risponde solo ai complimenti ma raccoglie anche le provocazioni e non si tira indietro nell'intavolare le discussioni, spesso molto accese e scomode. In questi ultimi giorni di quarantena stretta, forse al termine di un suo personalissimo percorso di crescita e di interiorizzazione, Alba Parietti ha deciso di mostrarsi senza trucco e senza extension, svelandosi senza maschere.

Un gesto simbolico quello della showgirl, fatto più per se stessa che per i suoi seguaci, in un moto di liberazione da sovrastrutture inutili. Sono stati tantissimi i commenti positivi per questo gesto ma non sono mancate le critiche, spesso feroci, da parte di quella frangia del web che deve trovare sempre motivo di bisimo, che spesso sfocia nell'insulto. Alba Parietti spesso risponde, soprattutto a quelli più cattivi e come spesso ha dichiarato lo fa a nome di quanti, sul web, non hanno la sua eco di risonanza. " Basta botox... Sei irriconoscibile, completamente modificata nello sguardo, identico a quello di chi, come te, esagera. Sono favorevole ai ritocchi ma non quando si diventa altro. Non ne hai bisogno ", si legge in uno dei commenti sotto lo scatto di Alba Parietti che mostra la nuova sé.