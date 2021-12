"Basta provocazioni, è mancato il rispetto". Carolyn Smith bacchetta ancora la Lucarelli

Il diverbio consumatosi sabato scorso a Ballando con le Stelle tra Carolyn Smith e Selvaggia Lucarelli si è trascinato fuori pista. Lontano dalle telecamere. Dopo lo scontro avvenuto in diretta su Rai1, e accesosi a margine dell'esibizione danzereccia di Andrea Iannone, la coreografa scozzese (nonché presidente di giuria nel dance show televisivo) è tornata sull'accaduto per alcune precisazioni. Lo ha fatto sfogandosi sui social, in un video nel quale ha ribadito di aver avvertito una mancanza di rispetto da parte della Lucarelli. La giornalista, infatti, aveva contestato l'esperta di ballo per un aggettivo - " geniale " - da lei speso per commentare la performance appena andata in scena.

" Io non sono un tecnico, però se quello che abbiamo visto è geniale, credo che dobbiamo ridiscutere l'aggettivo ", aveva chiosato la Lucarelli, facendo indispettire Carolyn Smith. Nel suo più recente intervento sui social, la coreografa scozzese ha voluto mettere i puntini sulle i, e ha precisato: " Geniale era la costruzione della coreografia. Solo chi vive di ballo può apprezzare questi piccoli dettagli. Non ho detto che Iannone è geniale ". Poi si è lanciata in una lunga spiegazione, per contestualizzare l'episodio televisivo e motivare la propria stizza. " Io ascolto ogni commento nella trasmissione, più volte, in silenzio. Non sono sempre d'accordo, ma ognuno deve esprimere la sua veduta. Ma se qualcuno va oltre e entra nel merito professionale, è legittimo difendersi. Questo è il motivo per cui mi sono rivolta a Selvaggia in quel modo, per difendere la mia professione ", ha affermato la Smith.

Per la presidente di giuria, insomma, quel commento di troppo non doveva essere pronunciato. " Non mi sono mai permessa di giudicare nessuno nel suo ambiente professionale. Io dico: rispetto per rispetto. Dopo il mio commento ad Andrea Iannone, questo rispetto è mancato nello studio e di conseguenza anche sui social, dove mi hanno insultato dicendomene di cotte e di crude, oltre la decenza ", ha aggiunto Carolyn, ribadendo di rimanere convinta del suo giudizio nonostante le critiche ricevute. Poi, l'ulteriore bacchettata rivolta proprio alla collega di giuria: " Sono un tecnico con 56 anni di esperienza, lo dico sempre. Sei anni da giudice, non possono cancellare il mio valore di 56 anni. Una signora oggi mi ha fatto sorridere, mi ha scritto: 'Potevi risparmiarti tutti gli anni di studio. A Selvaggia sono bastati sei anni seduta dietro il banco di Ballando con le Stelle per raggiungerti e superarti nel giudizio tecnico' ".