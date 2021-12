"Non criticare", "Soprammobile". Finisce in rissa tra Carolyn Smith e la Lucarelli

I telespettatori di Ballando con le stelle hanno assistito a un avvio di puntata decisamente acceso. Lo scontro tra Selvaggia Lucarelli e Carolyn Smith non è passato inosservato. Le due giurate hanno avuto un furioso diverbio subito dopo l'esibizione di Andrea Iannone e solo l'intervento di Milly Carlucci ha salvato il salvabile.

Raramente il pubblico che segue lo show del sabato sera di Rai Uno ha visto Carolyn Smith, coreografa e ballerina professionista, perdere le staffe. Ma Selvaggia Lucarelli è riuscita a farle perdere la calma, criticando il suo giudizio in merito alla performance del campione di motociclismo. Andrea Iannone si era da poco esibito in pista con la sua insegnante Lucrezia Lando. Carolyn Smith ha definito " geniale " la coreografia della coppia, valutando positivamente la parte tecnica della loro rumba.

La parola è passata poi a Selvaggia Lucarelli, che ha subito criticato in tono sarcastico il giudizio della collega: " Carolyn se per te questo è geniale allora... ". La Smith ha messo le mani avanti, invitando la Lucarelli a non forzare la mano: " Non criticare quello che dico io. Parla tu, non andare contro di me ". Milly Carlucci ha invitato alla calma, ma tra le due giurate si è scatenata la lite. Carolyn Smith ha ribadito la sua posizione: " Non lo accetto da qualcuno che non sa cosa significa ballare. Basta che tu tieni tua opinione ". Provocando la reazione seccata della Lucarelli: " No, io posso eccome andare contro la tua opinione con i miei mezzi ".

Stanca degli attacchi, Carolyn Smith ha invocato l'intervento della conduttrice, salvo poi cercare di chiudere la discussione: " Io sono quella che sta in mezzo e non dico mai niente. Io cerco di non contraddire gli altri. Dico che è geniale perché so che significa fare quella coreografia ". Andrea Iannone ha provato a stemperare gli animi, intervenendo con alcune battute rivolte alla Lucarelli, che però non ha mollato la presa sulla Smith: " Per chiudere la polemica pretestuosa, dopo 6 anni che sto qua non si può dire che un po' di cose non le so. Sennò io faccio il soprammobile ".