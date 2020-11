"A chi lo hai promesso vecchia cagna?". Bettarini ricomincia con le battute volgari

Stefano Bettarini è entrato nella casa del Grande Fratello Vip da poco meno di 24 ore e già fa discutere per alcune sue dichiarazioni. L'ex calciatore si è lasciato decisamente andare nel chiacchierare con Tommaso Zorzi e altri concorrenti. E le sue frecciatine a sfondo sessuale all'indirizzo dell'influencer non sono piaciute al popolo social.

Poco dopo l'ultima diretta televisiva alcuni concorrenti si sono ritrovati nel giardino della Casa per chiacchierare ed è qui che Stefano Bettarini ha dato il via a un vero e proprio show. Scherzando e scimmiottando il modo di fare di Zorzi, lo sportivo ha iniziato a rivolgere una serie di domande all'influencer, mettendolo in serio imbarazzo. " Ti ci vuole un po' di bastone e carota cara ", ha esordito Stefano Bettarini ironico. E ha poi proseguito incalzando l'influencer: " So che qualcuno ti aspetta fuori, eh? A chi lo hai promesso.... sei una vecchia cagna" .

Non so ma credo che Bettarini sia partito non male ma malissimo. Battute volgarissime dai siamo in attesa che lo sbattano fuori prestissimo", "Bettarini eccede un po’ con le battute spinte su Tommy", "Zorzi è un signore che riesce a rispondere anche a tono, si vede che ha la pelle dura, io al suo posto mi sarei veramente incazzata, come si permette Bettarini

Un modo di fare diretto e volgare che ha messo in imbarazzo lo stessoLui che difficilmente si è lasciato cogliere impreparato dalle punzecchiature dei coinquilini durante la permanenza al Grande Fratello Vip. Le parole di Stefano Bettarini non hanno incontrato il favore neppure del popolo del web, che su Twitter si è scagliato contro di lui: "".

L'uscita di Stefano Bettarini, che sta letteralmente infiammando il web, ha riportato alla mente quanto avvenuto nel 2016 quando il calciatore prese parte come concorrente ufficiale del Grande Fratello Vip. Durante la sua permanenza nella Casa l'ex marito di Simona Ventura si lasciò andare a confessioni piccanti e di cattivo gusto sulle sue donne (avute anche durante il matrimonio con la Ventura) e sulle sue prestazioni intime con loro. Uno scivolone che lo fece finire nel mirino dei telespettatori e degli utenti social che oggi, forse, si sono trovati di fronte a un déjà vu .