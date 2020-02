"Ecco è nata la nostra storia d'amore"

Beatrice Valli e Marco Fantini quest’oggi sono stati ospiti di Silvia Toffanin nel salotto pomeridiano di Verissimo. I due sono entrambi molto uniti ed innamorati. La coppia è nata nel dating show Uomini e Donne nel 2014 e sono in attesa del terzo figlio: lui tronista, lei corteggiatrice, sono pertanto seguiti da quasi quattro milioni di followers.

Beatrice è già madre di due figli, il primo, si chiama Alessandro, nato dalla relazione con il calciatore Nicolas Bovi, e la seconda, Bianca, nata nel 2017 dall’amore che la lega all’ex tronista Marco Fantini. La sua presenza al dating show non è stata priva di polemiche, infatti, sono stati in tanti ad averla criticata per aver avviato un percorso così importante con il pubblico televisivo avendo, però, già alle spalle un figlio da accudire; ma la stessa Beatrice ha voluto mettercela tutta conquistando il cuore dell’ex tronista Marco, - costruendo così - con lui una nuova famiglia da crescere e accudire. Una vera famiglia che sogna e fa sognare dentro e fuori dai social.

Nel corso dell’intervista, Silvia Toffanin ha chiesto a Marco: che lui avrebbe capito subito che Beatrice avesse qualcosa di speciale: “Da una parte si, ma dall’altra non la potevo vedere – ha detto Marco Fantini – infatti, tutti i ragazzi e le ragazze che ci seguivano mi hanno spinto a portarla fuori: è da lì è nato tutto” , mentre secondo Beatrice: “All’inizio vai per gioco in questi programmi. Per me era un’esperienza di vita che volevo fare. Dopo poco che ero lì capii che poteva essere nella mia vita e anche il padre dei miei figli e glielo dissi anche in un’esterna” .

Beatrice Valli ha poi raccontato anche delle feroci critiche social proprio in merito ai suoi figli, il quale ha specificato: “La cosa più brutta e quando sui social insultano i miei figli, magari dicendo che mia figlia è brutta, anche con parole indicibili…” .

L'ex corteggiatrice, inoltre ammette che questa terza gravidanza non è come le due precedenti. E’ molto impegnativa ed giunta a sei mesi e mezzo: “C’è stato un periodo dove sono stata a Los Angeles, - ha esordito la Valli - circa un mese e mezzo a causa di un infezione all’intestino ed in quel momento è stata molto difficile per me, è questa gravidanza la ritengo abbastanza impegnativa” .

In conclusione: non è mancato l’annuncio del matrimonio della coppia, difatti, dopo la romantica proposta a Parigi, Marco e Beatrice diventeranno marito e moglie il prossimo 27 settembre. Al momento non è stata ancora scelta la location dell’evento, anche se la Valli sta facendo il possibile per organizzare il tutto a Capri come location marittima.