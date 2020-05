La figlia di Beatrice Valli ha un problema: "Le taglieremo il frenulo della lingua"

Azzurra Fantini è nata 10 giorni fa e ha portato tanta gioia nella vita di Beatrice Valli e Marco Fantini, genitori rispettivamente per la terza e seconda volta. La piccola sembra essere già la fotocopia del papà ed è in splendida salute. Ma dopo la nascita, i medici hanno notato un piccolo difetto alla lingua che potrebbe causarle qualche problema nel parlare quando sarà più grande.

" È la prima volta che mi capita, quindi mi sono trovata un po’ così – ha raccontato l’influencer durante una diretta Instagram con il settimanale Chi -. Di solito lo tagliano il giorno dopo la nascita. In realtà non se ne sono accorti, perché la bambina mangiava benissimo. Quando sono andata alla visita, mi hanno detto che dovevano tagliarle la lingua" . Nonostante la paura iniziale, Beatrice Valli ha spiegato che la sua Azzurra ha il frenulo della lingua più corto del normale. Il difetto è molto comune nei neonati e può creare qualche difficoltà nell’allattamento, ma viene risolto generalmente con una piccola operazione. Questo non sembra essere il caso di Azzurra, che mangia bene e tanto, ma i medici stanno comunque valutando la possibilità di operarla nei prossimi giorni. " Aspetteremo un’altra settimana, vediamo come va, e sarebbe il caso di tagliarlo proprio per prevenire questi piccoli problemini, che sono piccoli, però, stare dietro a logopedia e guardare se parla bene… Preferisco farlo subito ", ha spiegato la neo-mamma.

La quarantena in casa di Marco e Beatrice

Nonostante questo piccolo inconveniente, l’arrivo di Azzurra ha portato una ventata di serenità in casa Fantini-Valli, alle prese, come tutti, con i disagi dovuti al recente lockdown per il coronavirus. A casa con Beatrice e Marco, ci sono Bianca, la loro primogenita che ora ha quasi tre anni, e Alessandro, 8 anni, il figlio che la Valli ha avuto in giovanissima età con il calciatore Nicolas Bovi. " È difficilissimo organizzarsi – ha raccontato la modella -. Più che altro perché il grande fa la seconda elementare e ha i compiti. Quindi ha lezione dalle 8 alle 14, tutti i giorni. Ho tutte le fasce d’età. Quella di tre anni che ovviamente ha bisogno di attenzioni, di giocare e sfogarsi. Ha un’età in cui deve fare qualcosa, non può stare tutto il giorno chiusa in casa. E la piccolina, appena nata, che ogni due ore ha bisogno di me, di noi. Quindi diciamo che ne abbiamo di tutti i colori in casa Valli-Fantini ”.

Il desiderio del quarto figlio