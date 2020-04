Beatrice Valli sbotta: "Smettetela di intromettervi nella vita dei miei figli"

Beatrice Valli non ci sta e a chi prende di mira i suoi figli sui social network risponde a tono. Complice il botta e risposta con i suoi follower nelle storie del suo profilo Instagram, la Valli ha deciso di rispondere ai quesiti curiosi dei suoi fan. Le domande puntigliose e forse inopportune sui suoi figli, Alessandro e Bianca, però l’hanno toccata da vicino, scatenando una sua dura reazione.

Tra domande sull’imminente parto e sulla vita in quarantena, Beatrice Valli si è divertita a rispondere alle domande dei suoi seguaci su Instagram. Due quesiti, rivolti ai suoi due bambini, l’hanno però infastidita tanto da farla letteralmente sbottare. Le risposte dell’ex corteggiatrice di "Uomini e Donne" hanno così messo a tacere, almeno per un po’, le malelingue. A far scattare Beatrice Valli è stata soprattutto la domanda sul figlio maggiore Alessandro, avuto da una precedente relazione. Il bambino ha un padre biologico che ama e frequenta ma il compagno dell’influencer, Marco Fantini, ha saputo conquistare il cuore del piccolo come un secondo papà.

Proprio per questo un'utente si è rivolta a lei chiedendole se non fosse preoccupata per la doppia figura paterna e se questo avrebbe potuto influire sul figlio una volta adulto. La reazione di Beatrice Valli non si è fatta attendere: " Mio figlio sa benissimo chi è suo padre. Smettetela sempre di intromettervi in queste cose così delicate ma soprattutto private. Alessandro ha un padre, lo riconosce come padre ed è presente! Smettetela di sparare a zero sempre su tutto ".