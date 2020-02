Behati Prinsloo e Adam Levine in dolce attesa? Una foto scatena i fan

Terzo figlio in arrivo per Adam Levine e sua moglie Behati Prinsloo? C’è chi è pronto a scommetterci. Le foto della coppia circolate nelle scorse ore non lascerebbero dubbi sulla gravidanza della modella 31enne. Ospite insieme al marito del Vanity Fair Oscar Party di Beverly Hills, Behati ha mostrato rotondità decisamente sospette, scatenando la gioia dei fan.

Il cantante dei Maroon Five e la sua compagna si sono sposati nel 2014 e dalla loro unione sono nate due bambine Dusty Rose, 3 anni e Gio Grace, 2 anni. Sui social network la 31enne si è mostrata bella e disinvolta in entrambe le gravidanze, condividendo con i suoi follower questi importanti momenti della sua vita. La coppia, però, non ha mai negato di desiderare una famiglia numerosa, lasciando così aperta la possibilità a un terzo arrivo. Secondo quanto riportato da Life & Style, infatti, Adam Levine vorrebbe un maschietto e sarebbe pronto ad accogliere un nuovo bebè in famiglia, nonostante le difficoltà incontrate nelle precedenti due gravidanze della moglie. Nel giugno 2019 Behati confessò ai giornali americani da aver sofferto di depressione post partum dopo la nascita della prima figlia. Una condizione difficile e dolorosa dalla quale era uscita anche grazie alla presenza e alla vicinanza di Adam Levine.