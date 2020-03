Belen e Cecilia: regine sexy in costume. I fan confusi: "Non distinguiamo l'una dall'altra sorella"

Non stupisce che ancora una volta la bellezza prorompente di Belen e Cecilia Rodriguez stia letteralmente mandando in visibilio il web. L'ultima foto postata dalla due sorelle argentine su Instagram ha fatto impazzire i loro milioni di fan. Le Rodriguez hanno stuzzicato gli istinti erotici dei follower posando in costume, un prototipo della collezione Me Fui 2020 da loro ideata. Le due modelle nella posa in costume da bagno sono estrememente sexy e i fan fedelissimi, super scrutatori della bellezza da capogiro delle due sorelle, hanno avuto un attimo di sconcerto ammirando lo scatto hot. Gli ammiratori sono impazziti dinanzi a cotanta grazia fisica e attratti dalle curve sinuose delle sorelle sudamericane. Ma un dettaglio in particolare li ha mandati in totale confusione.

La sorelle Rodriguez super sexy in costume: due bellezze identiche

Tutti sanno che i profili social delle sorelle Rodriguez contano tantissimi follower. Un vero plebiscito di consensi e seguito. Le sexy sorelle postano sovente scatti ad alto tenore di sensualità su Instagram per la gioa dei loro follower. Ogni volta che i fan scorgono una nuova foto delle showgirl argentine è sempre una gran goduria dei sensi. L'ultimo in ordine di tempo mostra Belen e Cecilia distese una accanto all'altra, due vere dee, con indosso i nuovi costumi da bagno della loro linea. Belen e Cecilia, oltre a essere due artiste di successo del mondo dello spettacolo, sono anche due imprenditrici capaci. Le belle argentine hanno realizzato ormai da tempo un proprio marchio di moda di cui disegnano da provette stiliste la linea di costumi da bagno Me Fui. Nella foto le sorelle Rodriguez sono in posa super relax adagiate su un materassino immerse in una distesa di mare, gli occhi socchiusi a voler trasmettere quiete e serenità. Come fossero calate in una dimensione onirica. Naturalmente, quello che più risalta è il loro fisico scolpito e superlativo: gambe chilometriche e décolleté generoso, che manda in tilt i fan.