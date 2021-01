Belen Rodriguez ruba una foto a una russa. Sbugiardata in diretta

Que pasa Belu? Nelle ultime ore, la showgirl e modella argentina è nell'occhio del ciclone per alcuni post furbetti pubblicati nel suo profilo Instagram. Alcuni utenti si sono accorti che Belen Rodriguez ha condiviso nel sul streaming fotografico delle immagini trovare sul web e, soprattutto in un caso, avrebbe lasciato chiaramente intendere che fosse sua. Inevitabile a quel punto l'innesco dell'ironia social da parte degli utenti, che si chiedono quante e quali altre foto l'argentina abbia pubblicato attribuendosene la proprietà.

Lo scatto incriminato è datato 9 gennaio. Nello scatto si vedono un paio di gambe a metà ma, soprattutto un paio di scarpe bellissime. La didascalia dell'immagine pubblicata da Belen parla chiaro: " Sulle mie scarpe... ". Poche parole che, però portano gli utenti a pensare che quei piedi e quelle gambe possano effettivamente essere dell'argentina e, infatti, non si contano i commenti di apprezzamento per la bellezza dello scatto. D'altronde, Instagram è ricco di feticisti ed è facile attirare i consensi pubblicando la foto di bei piedi, soprattutto se questi indossano scarpe con tacco mozzafiato. Tuttavia, la verità è un'altra e a svelarla è stato il profilo Very Inutil People.

Lo scatto originario è datato 2020 ed è stato pubblicato da Maya Zaboshta, influencer russa da 263mila seguaci. Informata di quanto accaduto, la ragazza non avrebbe preso particolarmente bene quella che appare come un'appropriazione da parte di Belen Rodriguez. " Queste sono le mie gambe e le mie scarpe, grazie per il vostro supporto ", scrive Maya Zaboshta pubblicando lo scatto incriminato. E ancora, qualche ora dopo, ha condiviso nelle sue storie il confronto fatto dal profilo Very Inutil People, scrivendo un altro commento, stavolta in caratteri cirillici: " Però fa piacere quando una blogger con più di 9 milioni di follower spaccia le tue foto per sue ". Certo, l'argentina potrebbe obiettare che se si fosse guardato con più attenzione si sarebbe capito che le gambe non sono sue, visto che manca il tatuaggio sulla caviglia, però le sue parole parlano molto chiaro. Anche Valentina Vignali è intervenuta nella vicenda, taggando la legittima proprietaria dello scatto in un commento sotto il post di Belen. La Vignali ha anche risposto ad alcuni utenti che hanno difeso l'argentina, che secondo loro non avrebbe avuto intenzione di attribuirsi la proprietà dello scatto: " Quindi tu pubblichi la foto di un'altra persona con scritto 'le mie scarpe'? Ma per favore ".