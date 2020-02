La bellissima Diletta Leotta, dai campi di Serie A a Sanremo 2020

Tra le dieci donne che a Sanremo 2020 si alterneranno sul palco accanto ad Amadeus ci sarà anche Diletta Leotta.

Un traguardo importante per la bella conduttrice di Dazn, diventata nel giro di pochi anni, uno dei volti femminili più ammirati sui social dal pubblico calcistico italiano e non solo. '' L'Ariston è un pò come San Siro -ha raccontato durante la conferenza stampa- Amadeus sarà il mio mister. Per la prima volta non starò a bordo campo ma in campo a giocare la partita. Sono molto contenta di giocarla con così tante donne'' .

Un periodo di sicuro felice per Diletta, ammirata in tutta la sua bellezza ogni weekend sui campi del campionato di Serie A (guarda la gallery) dagli schermi di Dazn. La passione per il calcio le è stata trasmessa dal papà Rori, che quando era bambina la portava a vedere le partite del Catania, squadra per cui ancora simpatizza. Anche l'amore con Daniele Scardina va a gonfie vele. Il pugile noto come King Toretto, ha condiviso il primo scatto con la sua Diletta e la foto ha subito fatto il pieno di like su Instagram. Fino all'approdo a Sanremo 2020 al fianco di Amadeus e ad altre dieci donne. Un ritorno di sicuro gradito nella kermesse musicale per la bella siciliana che visse la sua prima esperienza sanremese nel periodo più delicato della sua vita. Tre anni fa salì sul palco della città dei fiori per parlare di cyberbullismo e di violazione della privacy, di cui lei stessa era stata vittima perchè qualcuno le aveva rubato foto private che erano sul suo telefonino e poi le aveva diffuse in rete.

Intanto due giorni fa gli amici più cari hanno organizzato un party a sorpresa. Diletta è rientrata in casa ignara di tutto, e certo non immaginava di trovare tutte quelle persone ad attenderla per festeggiare, rimasta a bocca apertamentre gli altri cantavano il celebre jingle del Festival. Abbracci, baci, champagne e anche una bellissima torta con le candeline per la Leotta, che si prepara a una delle sfide più importanti della sua carriera.