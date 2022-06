"Ben is back", Julia Roberts ha scelto il suo co-protagonista

Ben is back è il film che va in onda questa sera alle 21.25 su Rai. Premiato nel 2018 ad Alice nella città, sezione autonoma dell'allora Festa del cinema, Ben is back è diretto da Lucas Hedges ed è interpretato dalla diva di Hollywood Julia Roberts.

La trama

Ben (Lucas Hedges) è un ragazzo tossicodipendente che sta cercando di ripulirsi in un centro di riabilitazione. Con le vacanze di Natale che si avvicinano, Ben riceve il permesso di poter tornare a casa e passare le vacanze con la sua famiglia. Il suo sponsor è persuaso che riavvicinarsi alle persone care non potrà che fare del bene al ragazzo e aiutarlo a portare a termine la missione che si è dato. Sua madre Holly (Julia Roberts) è felicissima di poter riavere il figlio a casa, ma non riesce a scrollarsi di dosso la sensazione che Ben stia mentendo e che i suoi progressi non siano così buoni come il ragazzo racconta. Come se non bastasse, tornando nel suo "giro", costretto a combattere contro i fantasmi del passato, Ben cede alla tentazione e si droga di nuovo. Mentre lo spacciatore che gli vende la droga comincia a ricattarlo, Holly dovrà fare di tutto poter cercare di salvare il figlio e provare a dargli una seconda possibilità.

La scelta di Julia Roberts

Secondo quanto si può leggere dal sito dell'Internet Movie Data Base, quando il regista Peter Hedges cominciò a lavorare alla realizzazione di Ben is back aveva stilato una lista di possibili attori tra cui scegliere l'interprete del protagonista. Forse per timore di essere accusato di nepotismo, in questa lista il regista non inserì il nome del figlio, Lucas Hedges, che dunque all'inizio non venne preso nemmeno in considerazione per prestare il volto allo sfortunato Ben del titolo. Dopo aver avuto alcune parti in film di registi importanti come Wes Anderson e Terry Gilliam, Lucas Hedges stava cominciando a farsi notare nel mondo di Hollywood grazie ad alcune interpretazioni da co-protagonista che mettevano in mostra il suo evidente talento. Nel 2016, ad esempio, arriva al cinema con Manchester by the sea, il bellissimo film di Kenneth Lonergam, in cui recitava al fianco di Casey Affleck. La pellicola non ebbe solo il merito di presentare il giovane attore a una platea vasta e internazionale, ma soprattutto lo avvicinò a Julia Roberts. Su Imdb, si legge che fu proprio Julia Roberts, entrata immediatamente a far parte del cast di Ben is back, a rimanere folgorata dal talento di Lucas Hedges nella pellicola di Lonergam, al punto di pregare Peter Hedges di assumerlo per il ruolo di Ben. Quindi, di fatto, fu proprio Julia Roberts a scegliere il proprio co-protagonista.