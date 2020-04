Benedetta Rossi a muso duro contro gli hater: "Il cretino sei tu"

Benedetta Rossi è una delle food-blogger più amata dai social. La semplicità è la sua più grande virtù, il segreto che le ha permesso di conquistare centinaia di migliaia di utenti che non aspettano altro che le sue ricette. È stata in grado di costruire un piccolo impero grazie all'empatia col suo pubblico, che riesce a immedesimarsi in lei. È ben lontana dall'idea di glam di tante altre sue colleghe, Benedetta Rossi è l'amica, la vicina della porta accanto che in cucina sa far meraviglie. Nessun piatto eccessivamente elaborato, non nouvelle cuisine, ma ricette classiche e alla portata di tutti. Con questi presupposti non è stato difficile farsi amare e conquistare il cuore del pubblico.

Benedetta Rossi incarna l'ideale materno e il sorriso è una delle sue caratteristiche. In video traspare una certa bontà, mai una stonatura da parte sua, che da sempre parla con modi gentili e cortesi. Ha quindi destato molto scalpore la sua reazione contro un hater, che l'ha gratuitamente appellata come "cretina", "cessa" e con altri epiteti poco lusinghieri. Per tutti arriva un momento in cui la misura è colma e la reazione derivante risulta forte e incisiva, anche per Benedetta Rossi. " Non mi preoccupi tu ma i 90 like a uno che chiama cretina una donna che non conosce. Non frequento twitter, dicevano che era un ambiente molto più colto di FB...Alla faccia del cazzo a me sembra un ritrovo di bulli frustrati ...comunque stacce fratè...il cretino sei tu ", ha scritto la food-blogger, una risposta che in pochi minuti è diventato un argomento di tendenza su Twitter.

È la prima volta che l'influencer reagisce in questo modo contro un hater e se da una parte c'è chi la appoggia incondizionatamente per una risposta dai toni risoluti, dall'altra c'è chi non ha apprezzato questo improvviso cambiamento di comportamento. " Non mi aspettavo parole così scurrili da parte sua, mia nonna non sarà felice di sapere che dalla sua bocca e mani escono parole come ‘cazzo’ ", ha scritto un utente, facendo leva su uno dei target più pregiati per il pubblico di Benedetta Rossi. " Adoro... non se scherza con le marchigiane e manco con le donne!! SOLO APPLAUSI PER BENEDETTA, another day another slay. Sta cosa che un personaggio pubblico deve fare sempre il Gandhi della situazione ha stufato. Se sei un leone da tastiera, sei solo un maleducato e pure codardo ", ha invece scritto un altro, riassumendo il pensiero della maggior parte delle (tante) persone che hanno poi preso parte alla discussione. A distanza di molte ore, Benedetta Rossi è ancora uno degli argomenti più discussi e l'utente da cui tutto è nato ha deciso di rendere privato il suo profilo.