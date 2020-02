Benji e Fede si dividono, la verità in un libro

Nessuno avrebbe potuto prevedere «dove e quando» Benji e Fede si sarebbero separati. E difatti, quando ieri loro due hanno annunciato su Instagram lo scioglimento (momentaneo?) della coppia, quasi tutti sono rimasti sorpresi. I fan hanno invaso i loro profili con sfilate di emoticon piagnucolosi, punteggiati qui e là dal livore degli haters che non vedevano l'ora di scatenarsi. «Il 3 maggio chiuderemo questa fase della nostra vita», hanno scritto. Quel giorno, anzi quella sera, andranno in scena all'Arena di Verona per quello che dovrebbe essere il loro ultimo concerto. Dovrebbe.

Questa decisione infatti è così improvvisa da far pensare che potrebbe esserci presto una nuova ripartenza. Dopotutto, salvo qualche eccezione come gli 883 di Max Pezzali, non è così frequente che un duo pop possa separarsi conservando la stessa popolarità per ciascuno dei due artisti.

In ogni caso, prima del concerto la verità sarà spiegata in un libro che sarà pubblicato il 17 marzo e ha il titolo più accattivante per questo tipo di rivelazioni: Naked, ossia nudo. «Leggendo questo libro capirete che la nostra storia è stata bellissima, speciale, irripetibile, ma anche intensa e faticosa. Non so come fate a fare questa vita ci dicono qualche volta gli amici. La verità è che non avremmo potuto fare altro», scrivono ancora. In effetti la storia di Federico Rossi e Benjamin Mascolo è una strada lastricata finora di successi. Entrambi di Modena, si sono conosciuti via Facebook con un messaggio pubblicato alle «20.05», orario che poi è diventato il titolo del loro disco di debutto nel 2015. Lentamente e anche grazie alla fiducia della Warner Music, sono diventati idoli prima adolescenziali e poi più trasversali come ha dimostrato il successo radiofonico di Dove e quando, che la scorsa estate è stato uno dei tormentoni più suonati dalle radio e più ricercati in streaming. «Non puoi vivere perennemente a duecento all'ora restando la stessa persona, e per ritrovare la magia di quello che facciamo abbiamo bisogno di ritrovare noi stessi», hanno scritto. Quindi adesso è ora di dire basta. Di certo, da quando si sono fatti conoscere, quei due adolescenti sono diventati uomini di mondo, si sono fidanzati (Benji, 26 anni, con Bella Thorne, Fede, 25, con Paola Di Benedetto ora al GF Vip) e hanno iniziato ad allontanarsi. È abbastanza comprensibile a quell'età. Come è abbastanza prevedibile che, prima o poi, ritornino a camminare insieme.