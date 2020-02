Benji e Fede si separano: l'ultimo concerto insieme a Verona

Scorrono i titoli di coda su una delle young band più amate del nostro Paese. Il duo formato da Benji e Fede, infatti, il prossimo 3 maggio canterà insieme per l'ultima volta. Sono loro a dare l'annuncio sui loro profili social, condividendo la copertina del loro libro con un lungo messaggio, che in poche ore ha raggiunto quasi 60 mila like e ha fatto registrate più di 4,8 mila commenti.

" Il 3 maggio, chiuderemo questa fase della nostra vita ", inizia così il post di Benji e Fede che ha gettato nello sconforto migliaia di giovanissime fan, che chiedono maggiori dettagli ai due ragazzi. Non danno molte informazioni Benjamin Mascolo e Federico Rossi ma rimandano alla lettura del loro libro, che uscirà il prossimo 17 marzo. Sono entrambi giovani, appena ventenni, ma sono sulla scena musicale da tanti anni ed è stato un viaggio straordinario per i due ragazzi, che però adesso sentono di essere arrivati a un punto tale da dover dare una svolta alla loro vita. " Leggendo questo libro avrete capito che la nostra storia è stata bellissima, speciale, irripetibile ma anche intensa e faticosa ", continuano i ragazzi, che nei passaggi successivi cercano raccontano qualcosa in più della loro scelta, esprimendo il desiderio di voler rallentare un ritmo di vita che prolungato troppo a lungo diventa logorante.

" Non puoi vivere perennemente a duecento all’ora restando la stessa persona, e per ritrovare la magia di quello che facciamo abbiamo bisogno di ritrovare noi stessi. Semplicemente Federico e Benjamin ", ecco il vero fulcro del problema, che i ragazzi hanno spiegato nel loro libro, che verrà letto con avidità da tutte le loro fan. Diverse volte si era ipotizzata una divisione tra i due ma le tantissime ragazze che li seguono da tempo hanno sperato che questo momento arrivasse il più tardi possibile. La loro avventura è sempre stata molto social, anche così hanno conquistato il cuore delle giovanissime, abituate a seguire passo passo i loro beniamini: " Abbiamo scritto questo libro perché sentivamo di doverlo spiegare a tutti coloro che hanno creduto in noi, per far comprendere meglio la nostra scelta. Abbiamo sempre condiviso tutto, sin dall’inizio, ed era giusto farlo anche ora. "