Beppe Vessicchio sarà presente a Sanremo 2020

" Dirige l'orchestra il maestro Beppe Vessicchio ". Torneremo a sentire queste precise parole nel corso del Festival di Sanremo 2020. L'annuncio ufficiale è stato dato da Amadeus, conduttore della 70esima edizione, che negli studi di Rai2 durante la trasmissione "Che tempo che fa" ha fatto sapere: " C'è Vessicchio? S', c'è! ". Nello specifico il direttore d'orchestra salirà sul palco del teatro Ariston quando canteranno Le Vibrazioni, in gara nella sezione Campioni con il brano "Dov'è".

La band ha stretto una collaborazione con il maestro: il gruppo formato da Francesco Sarcina, Stefano Verderi, Marco Castellani Garrincha e Alessandro Deidda il 17 marzo darà il via al nuovo tour " Le Vibrazioni in orchestra – Di e con Peppe Vessicchio ", presso il teatro “Golden” di Palermo. I ragazzi presenteranno i loro grandi successi - di oltre 20 anni di carriera - con degli arrangiamenti inediti ideati proprio da Vessicchio per l'occasione.

Sul web non sono ovviamente mancati commenti positivi. " È iniziata la settimana santa di Twitter, sta per iniziare Sanremo, ma la cosa più importante è che: Vessicchio is coming ", scrive un utente su Twitter.

È iniziata la settimana santa di Twitter, sta per iniziare Sanremo , ma la cosa più importante è che: Vessicchio is coming #Sanremo70 — Anita Gioia (@MarianitaGioia) February 3, 2020

Infinite le reazioni di chi gioisce: " La notizia che tutti quanti aspettavamo: Beppe Vessicchio torna a dirigere l'orchestra di Sanremo "; " L’unica cosa certa di questo Sanremo, sarà l’ovazione unanime quando verrà pronunciata la frase: 'Dirige l’orchestra il maestro Peppe Vessicchio' "; " La sua presenza già preannuncia un'edizione con i fiocchi "; " Finalmente il grande Beppe è tornato al Festival di Sanremo per dirigere ".

Il ritorno

L'autentico leitmotiv accompegnerà anche la kermesse musicale del 2020. L'assenza del maestro nello scorso Sanremo e in quello del 2017 aveva destato scalpore: il pubblico italiano si è molto affezionato al personaggio. Vessicchio però aveva assicurato e spento le polemiche: " Nessuno degli artisti in gara mi ha contattato. Avevo presentato alcuni cantanti, ma non sono rientrati nella rosa finale. Non sono io a non volere andare al Festival. Se non dovessi andare mi negherò a tutto e tutti, non voglio stare al centro dell’attenzione ".

Beppe infatti voleva evitare tutto quel tam tam mediatico che si era scatenato dopo che aveva annunciato la mancata partecipazione al Festival: " Quest'anno non dirigo. È un caso: ero stato prenotato da un paio di cantanti che alla fine non sono stati invitati da Carlo Conti ". E aveva detto no anche a un ruolo da opinionista: " Io sono un animale mitologico: metà uomo, metà orchestra ".

