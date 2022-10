"Una bestemmia durante la diretta". Al Gf Vip si apre un nuovo caso

Nell'ultima puntata del Grande fratello vip, Alfonso Signorini ha lasciato i telespettatori con un punto interrogativo. Ci sarà un provvedimento disciplinare nei confronti di uno dei concorrenti? Forse. La produzione sta effettuando le dovute verifiche per appurare se, durante la diretta del reality in onda giovedì, uno dei gieffini ha bestemmiato a microfono acceso.

Il conduttore ha svelato quanto accaduto poco prima di chiudere la puntata, in seguito alle numerose segnalazioni apparse sui social network. " C'è stato segnalato nel corso del live una presunta bestemmia. Naturalmente, come sapete, in questo caso le conseguenze sono assolutamente dure. Proprio per questo, il fatto deve essere inconfutabile e necessita di una verifica con gli strumenti più adatti ", ha spiegato Signorini, rinviando la decisione definitiva a lunedì prossimo.

Per conoscere l'identità del concorrente al centro dell'indagine è bastato dare uno sguardo ai cinguettii comparsi su Twitter. I video di Amaurys Pérez, che si lascia sfuggire un " mannaggia alla m..... ", si sono moltiplicati sul web in pochissimi minuti e i commenti sono stati in un'unica direzione: " E non è neanche la prima volta che bestemmia", "Che fate aspettate la terza bestemmia o bastano due?", "Mannaggia unito alla.... risulta una bestemmia. Purtroppo ha detto proprio così. C'è stata già una squalifica identica in un altro gf e non c'è stato scampo". E qualcuno ha addirittura ironizzato: "Cioè si sono accorti della bestemmia di Amaurys in puntata, ma non del porcone palesissimo della settimana scorsa? ".

Amaurys, la bestemmia e il precedente

Lo sportivo era già finito al centro delle polemiche la scorsa settimana per avere bestemmiato mentre parlava con alcuni gieffini della suocera e del suo rapporto con lei. Amaurys Perez si era lasciato sfuggire l'imprecazione in un contesto leggero, ma questo non lo aveva messo al riparo dalle critiche e dagli attacchi social. Il pubblico aveva chiesto la sua squalifica immediata ma il Grande Fratello non aveva ravvisato alcuna violazione al regolamento. A quel punto sui social network sono stati citati episodi simili avvenuti nelle passate edizioni del reality per chiedere che anche il campione venisse punito. Il ripetersi della bestemmia ha così fatto infiammare il popolo del web e Signorini si è visto costretto a fare le dovute precisazioni in chiusura di puntata. Solo lunedì si conoscerà l'esito della verifica e si saprà se Amaurys dovrà abbandonare la Casa.

Grande Fratello indagherà su quanto accaduto e procederà ad effettuare le opportune verifiche. #GFVIP pic.twitter.com/YdbfSirMcg — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 13, 2022