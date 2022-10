Gf Vip, tegola su Pamela Prati: pignoramento in corso. L'ufficiale giudiziario nella casa?

Guai in vista per Pamela Prati. Nella casa del Grande fratello vip potrebbe presto arrivare un ufficiale giudiziario a notificarle un atto di pignoramento. La showgirl deve risarcire le spese legali sostenute dai titolari di una nota palestra capitolina contro i quali aveva intento causa anni fa. Lo scorso maggio, infatti, la Corte di appello di Roma ha rigettato il ricorso presentato dai legali della Prati per una sentenza che l'aveva condannata nel 2016 e ora Pamela dovrà pagare.

" Si tratta di un atto per il recupero delle spese legali dovute dalla showgirl per aver perso, in primo grado e in appello, una causa civile intentata contro un noto centro sportivo romano. L'Ufficiale giudiziario andrà a notificarlo alla casa del Gf Vip ", ha fatto sapere lo studio legale Legalteams attraverso il quotidiano Leggo.

Legalmente parlando si tratta di un atto di pignoramento a tutti gli effetti, che deve essere notificato alla diretta interessata presso il suo domicilio. Attualmente, però, Pamela Prati si trova nella casa del Grande fratello vip e potrebbe rimanerci per altri sei mesi (il programma dovrebbe terminare a aprile 2023). Così gli avvocati della controparte hanno fatto sapere che l'ufficiale giudiziario arriverà a Cinecittà: " L'atto è stato notificato presso la casa del Grande Fratello Vip dove Pamela Prati attualmente ha domicilio secondo le regole del codice di procedura civile ".