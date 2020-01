Better Call Saul, la stagione 5 arriva su Netflix

Better Call Saul, il celebre spin-off di Breaking Bad, arriva con la promettente quinta stagione, nel frattempo è già stata confermata la successiva che concluderà la serie tv.

Better Call Saul, dove eravamo rimasti?

Nella quarta stagione c’è stato il cambiamento che tanto aspettavamo in Jim McGill, interpretato da un grande Bob Odenkirk. La passata stagione ci ha mostrato il protagonista mentre affrontava un grande dolore, causato, più che dalla scomparsa del fratello, dall'anno di sospensione dalla professione di avvocato in seguito allo scontro legale con Chuck. In quest’anno Jim si è dedicato alla vendita di telefoni usa e getta, facili da smerciare e non rintracciabili, quindi strumenti molto utili nell’ambito criminale e di cui lo stesso protagonista farà largo uso nel suo futuro, come sappiamo dalla serie tv madre.

La stagione 4 si conclude con il decorso dell’anno di sospensione e il raggiro finale alla commissione dell’ordine degli avvocati da parte di Jim, convincendoli delle sue buone intenzioni. Questo ovviamente non corrisponde a realtà e il rapporto con la fidanzata Kim sembrerebbe, questa volta, irrimediabilmente compromesso. L’ultimo episodio inoltre termina con Jim che si annuncia ufficialmente con lo storico nome di Saul Goodman anche per la professione forense.

Dal lato degli altri protagonisti, cioè Mike e Gus Fring, abbiamo visto che la loro collaborazione si è intensificata, orientata ad arginare da una parte il gruppo dei Salamanca - nonostante le pessime condizioni di Hector - e dall’altra a costruire il famoso laboratorio sotterraneo da affidare a Gale, ma che in futuro ospiterà invece Walter White e Jesse Pinkman.

I nuovi episodi: cast e uscita

Il quinto capitolo della storia dedicata a Saul Goodman uscirà in Italia su Netflix il 24 febbraio, ma non interamente come per la maggior parte dei titoli del colosso dello streaming. Questo perché la serie è targata AMC ed uscirà con cadenza settimanale nel canale statunitense, per poi arrivare il giorno dopo su Netflix.

I nuovi episodi non solo mostreranno la metamorfosi definitiva del protagonista nel personaggio che abbiamo conosciuto nella serie originale, ma avranno anche maggiore violenza, avvicinandosi alle più famose sequenze di Breaking Bad, questo lo assicura il co-creatore Peter Gould.

Il cast è stato confermato con Giancarlo Esposito nel ruolo di Gustavo Fring, Jonathan Banks in quello di Mike Ehrmantraut e Rhea Seehorn che tornerà nei panni di Kim Wexler, la compagna di Jim. Ci saranno anche delle novità tra gli interpreti, o meglio dei graditi ritorni: Dean Norris riprenderà il ruolo di Hank Schrader, affiancato ancora da Steven Quezada cioè lo storico collega della DEA Steven Gomez, mentre lo scomparso Robert Forster sarà per un’ultima volta il mago delle fughe Ed Galbraith.

Il futuro di Better Call Saul

Nonostante debbano ancora uscire i nuovi episodi, e ci sia ancora tanto da raccontare, è arrivata la notizia della conferma della stagione successiva, la sesta, che sarà anche l’ultima per la serie tv. Vince Gilligan, una delle due menti dietro a Breaking Bad e Better Call Saul, ha parlato quindi del finale e sembra essere forte delle sue ragioni.

Il tema “fine” per Gilligan non è un problema. Con Breaking Bad ci ha regalato una conclusione con i fiocchi che ha soddisfatto davvero tutti i fan. Con El Camino è riuscito a girare addirittura un film interamente dedicato alla fuga di Jesse Pinkman, anche se con un risultato di minore intensità. Ora, le ultime dichiarazioni del regista-sceneggiatore riguardo alla saga di Saul Goodman suonano profetiche: “Qual è il finale migliore? Breaking Bad o Better Call Saul? E scommetto che voi direte Better Call Saul".

Prima dell’epilogo di questa serie però mancano ancora i dieci episodi della stagione 5 in arrivo - il 24 febbraio - poi quelli della stagione finale - prevista per il 2021 - e stando alle parole dei creatori e al trailer diffuso, il meglio lo dobbiamo ancora vedere.