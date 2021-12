Beyoncé a Modena? Fan in delirio per il selfie nel ristorante di Massimo Bottura

Natale stellato per Massimo Bottura, ma questa volta non si tratta delle rinomate Stelle Michelin. Lo chef emiliano ha fatto letteralmente esplodere il web dopo avere postato uno scatto in cui si mostra in compagnia di Beyoncé. La foto è diventata virale in brevissimo tempo, tanto da far credere ai follower dello chef e agli ammiratori della cantante, che Beyoncé avesse scelto Modena per celebrare le festività natalizie insieme alla sua famiglia.

" Vi auguriamo un buon Natale e un felice anno nuovo. Da me e Beyoncé a tutte le anime sensibili del Natale ", ha scritto su Instagram Massimo Bottura, citando il testo del celebre brano natalizio, We Wish You a Merry Christmas, e mostrandosi guancia a guancia con la diva statunitense. Non è la prima volta che lo chef stupisce i suoi follower pubblicando scatti insieme alle celebrità che frequentano i suoi ristoranti in giro per il mondo. Da Gwyneth Paltrow, ospite del suo Gucci Osteria a Los Angeles a Cristiano Ronaldo al Torno Subito di Dubai, sono tantissimi i vip internazionali che hanno assaggiato i suoi piatti nei suoi locali.

Beyoncé è solo l'ultima di una lunga serie. Ma a tenere banco sul web è stata soprattutto la possibilità che la popstar americana si trovasse in Italia - all'Osteria Francescana di Modena - al momento dello scatto della foto. Ai follower più attenti, infatti, non è sfuggita la mise di Massimo Bottura, la tipica casacca d'ordinanza da chef, e l'indiscrezione è iniziata a circolare con forza. " A Modena oggi!?!?!?!? - h a scritto un utente sotto al post - Cavolo....era dai tempi del Pavarotti & Friends che non si vedevano personalità di questo calibro sotto la Ghirlandina!!! Grazie Massimo ".

L'immagine non fornisce dettagli sulla location dove Beyonce e Bottura si sono scattati il selfie. Per alcuni la popstar si troverebbe a Los Angeles presso il Gucci Osteria, mentre per altri la coppia si sarebbe fotografata a Dubai, nell'ultimo ristorante aperto da Bottura, Torno Subito, dove tra l'altro lo chef si è mostrato pochi giorni fa insieme alla sua brigata. Forse Beyoncé non avrà scelto l'Italia per il suo Natale, ma di certo ha scelto la cucina italiana portata in tavola da Massimo Bottura.