Beyoncé, il nuovo singolo è virale. Ecco perché

L'uscita del nuovo singolo di Beyoncé "Break my soul" sta infiammando i social network. Da ore l'artista è in vetta ai trend di Twitter con il suo nuovo lavoro, che anticipa l'uscita dell'album "Renaissance" prevista per il 29 luglio. A far parlare non è solo l'ispirazione garage e house del brano, tipica degli anni '90, ma anche il testo che qualcuno ha già rivendicato come inno gayfriendly e anticapitalista.

In "Break my soul" il richiamo alle sonorità degli anni '90 è evidente già dall'avvio della canzone, dove Beyoncé ha scelto di utilizzare una campionatura del celebre brano del 1993 "Show Me Love" di Robin S, mescolato a quello di "Explode" di Big Freedia, del 2014. Il nuovo singolo dell'artista statunitense arriva a sette anni dall'ultimo album pubblicato "Lemonade" ed è un tuffo nel passato ma con uno sguardo al futuro. Beyoncé parla di "rinascita" e spinge gli ascoltatori a guardare avanti, evitando emozioni negative. E il richiamo agli ultimi anni vissuti in pandemia è forte. Secondo i fan, però, dietro al testo ci sarebbe anche altro.

Beyoncé ci ha regalato un inno estivo anticapitalista e pro-gay con voce rap

Beyoncé ha previsto che questa è l'estate del crollo del tardo millennio, del movimento operaio, del revival degli anni '90 e dell'orgoglio queer e ci ha fatto una canzone

Beyoncé ha messo #breakmysoul come traccia numero 6 perché il mese dell'orgoglio è il sesto mese dell'anno. Sta letteralmente urlando diritti Lgbt nella sua mente

Libera la tua rabbia, libera la tua mente. Lascia il tuo lavoro, libera il tempo. Lascia il tuo commercio, libera lo stress. Libera l'amore, dimentica il resto"

Il fatto che l'artista abbia deciso di pubblicare il nuovo singolo durante il(il periodo nel quale le comunità lgbtq americane scendono in strada con parate e manifestazioni) non sarebbe un caso. E l'invito a lasciare il lavoro per essere "liberi" dalle costruzioni, anche in amore, ha fatto esplodere i fan: "", "", "". Nel testo della sua canzone, infatti, Beyoncé dice: ". Un messaggio che qualcuno ha voluto fare proprio forse oltre il suo vero significato.