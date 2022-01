Biagio D'Anelli vuole Miriana. Ma che fine ha fatto la fidanzata?

Biagio D'Anelli ha scelto: aspetterà Miriana fuori dalla porta rossa per iniziare con lei una frequentazione lontano dalle telecamere. Un lieto fine, per i più romantici, che stride però con la situazione sentimentale che l'opinionista televisivo viveva prima di entrare al Grande fratello vip. D'Ainelli è entrato nella casa da fidanzato.

Il feeling creatosi con Miriana Trevisan lo ha portato a mettere in discussione il suo rapporto al di fuori del programma, ma un vero e proprio addio - né tanto meno un confronto - non ci sarebbe ancora stato. Nella Casa Biagio si è innamorato di Miriana e in più di un'occasione ha messo in chiaro di volere mettere fine alla sua relazione con la fidanzata, Silvana Curcio, una volta uscito dal Grande fratello vip. La donna non ha mai voluto confrontarsi con il fidanzato in diretta e il mistero si è infittito dopo l'uscita di Biagio dal reality.

Sui social network la donna, che vive a Stoccarda in Germania e che con Biagio aveva un rapporto a distanza, non ha mai commentato quanto succedeva nella Casa tra il suo compagno e Miriana. In compenso lui ha più volte messo le mani avanti, parlando di un rapporto complicato e ormai logoro per colpa della distanza, al quale avrebbe voluto mettere fine quanto prima. Come riporta Fanpage.it, solo nelle ultime ore la Curcio ha affidato ai social network un messaggio, smentendo di avere rilasciato dichiarazioni ai giornali. " Avrò modo di chiarire al di fuori dei riflettori ", ha scritto su Instagram prima di rendere privato il suo profilo per cercare di difendere la sua privacy.