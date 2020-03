Bianca Guaccero sbotta: "Non sto bene, ma non ho il coronavirus"

Dallo scorso venerdì 6 marzo Bianca Guaccero è assente da Detto Fatto, trasmissione pomeridiana che conduce su Rai 2: su questa sua lontananza, dovuta prima a problemi di lavoro e poi ad una gastroenterite, la donna ha voluto fare delle precisazioni in seguito alla diffusione di notizie non veritiere sul suo conto.

La Guaccero, infatti, non ha potuto essere al timone dello show di Rai 2 lo scorso venerdì a causa della registrazione straordinaria della quarta puntata di “Una storia da cantare”. In seguito, una brutta gastroenterite l’ha costretta a rimanere a letto e ad assentarsi dal lavoro perché fortemente debilitata. Era stata proprio lei, infatti, a raccontare cosa le stava succedendo annunciando personalmente che non avrebbe preso parte agli appuntamenti quotidiani su Rai 2.

“ Ragazzi buon giorno! Mi dispiace tanto dirvelo ma oggi non sarò in puntata perché una gastroenterite mi ha messo ko! Sono umana anch’io! – aveva scritto la Guaccero su Instagram qualche giorno fa - . Vi sono vicina lo stesso e mi mancherete tantissimo! Intanto ricordatevi di seguire le regole, restate a casa! Vi abbraccio virtualmente e sostenete i miei ragazzi! ”. Le dichiarazioni social della conduttrice, che è ancora a casa, hanno scatenato una serie di fake news sul suo conto e qualcuno ha addirittura asserito che Bianca avesse il coronavirus.

La conduttrice, quindi, stanca di leggere notizie non veritiere sul suo conto e, in particolar modo, sulla sua salute, ha sbottato sui social dicendosi infastidita dal modo in cui hanno speculato sulla sua persona. “Visto che come prevedevo si sarebbe creato il caso e visto che all’ignoranza non c’è mai fine, ritorno a ripetervi che in circolo ci sono anche i comuni virus come la gastroenterite, che è quello che ho avuto io – ha chiarito la Guaccero - . Non ho il coronavirus, altrimenti lo avrei dichiarato apertamente. Per la tutela di tutti ”.

Sottolineato di essere stata assente da Detto Fatto per le registrazioni di “Una storia da cantare”, Bianca ha spiegato di aver iniziato ad avvertire i primi disturbi la scorsa domenica e, poiché in questo particolare periodo è bene non avere le difese immunitarie basse, ha scelto di rimanere a casa assentandosi dal lavoro. Ad oggi, tuttavia, la conduttrice ha rassicurato tutti dicendosi in fase di ripresa.