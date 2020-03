Bianca Guaccero sbotta sui social: "Non ho il coronavirus, non sono in tv per altri motivi"

Negli ultimi giorni non è passata inosservata l’assenza di Bianca Guaccero alla conduzione del programma di intrattenimento pomeridiano di Rai Due "Detto Fatto". L’attrice e conduttrice manca dagli studi televisivi da alcuni giorni e al suo posto il timone della trasmissione è stato preso da Elisa D'Ospina. La sua prolungata assenza, però, ha scatenato la curiosità dei follower e sui social network è iniziata a circolare la voce che la conduttrice fosse stata colpita dal coronavirus.

Due giorni fa Bianca Guaccero aveva affidato al suo profilo Instagram un messaggio dove informava i suoi fan del problema di salute che l’aveva costretta a dare forfait a "Detto Fatto" all'ultimo momento. " Mi dispiace tanto dirvelo ma oggi non sarò in puntata perché una gastroenterite mi ha messo ko ”, aveva scritto sui social. Le giustificazioni non sono però servite a fare chiarezza e molti follower hanno iniziato a criticarla apertamente. Tra commenti e messaggi in molti hanno cominciato a pensare che la bella attrice fosse stata colpita dal coronavirus e che non volesse farlo sapere. Bianca Guaccero ha così deciso di mettere a tacere i pettegolezzi e chiarire una volta per tutte la situazione sulle sue condizioni di salute: " Visto che come prevedevo si sarebbe creato il caso, e visto che all'ignoranza non c'è mai fine, ritorno ripetermi che in circolo ci sono anche i comuni virus come la gastroenterite che è quella che ho avuto io, non il coronavirus. Altrimenti lo avrei dichiarato apertamente. Per la tutela di tutti ".