Billie Eilish: "Ecco perché ho perso 100mila follower"

" La gente ha paura delle tette grandi ". Parola di Billie Eilish. La cantante statunitense ha raccontato di un piccolo "dramma" personale che sta vivendo dopo la svolta sexy sui social. " Ho perso 100mila follower per questo motivo ", ha spiegato nel corso di una intervista alla rivista americana Elle.

La svolta sexy

Da idolo delle teenager a icona della femminilità. Dimenticate la ragazzina coi capelli color fluo e la felpa oversize di Bad Guy - il singolo che l'ha resa celebre in tutto il mondo - perché Billie Eilish ha deciso di cambiare pelle. Da qualche tempo, infatti, la giovane cantautrice di Los Angeles ha svestito i panni dell'adolescente eccentrica in favore di uno stile decisamente più sobrio e sensuale. Sui social mostra con fierezza le sue splendide forme - senza mai eccedere, sia chiaro - e posta molti scatti che la ritraggono al naturale. Ma la svolta sexy pare non sia stata apprezzata dai suoi estimatori che, in controtendenza rispetto alle previsioni, l'hanno aspramente criticata.

Persi 100mila follower

Il cambiamento è frutto di una crescita artistica e personale che Billie Eilish racconta nel suo secondo lavoro discografico, Happier than ever, in cui ha sperimentato sonorità nuove. Eppure, questa innocua "rivoluzione" non è piaciuta allo stuolo di seguaci (follower ndr) che affollano i profili social della cantante. Curioso, a tal riguardo, un aneddoto che l'artista ha raccontato nel corso di una intervista rilasciata alle pagine del magazine Elle. Dopo aver postato su Instagram una foto che la ritraeva (quasi) senza veli, molti dei suoi fan si sarebbero dileguati. " Ho perso 100mila follower solo per colpa delle tette ", ha affermato la cantante. Poi ha ironizzato: " Le persone sono spaventate dalle tette grandi ".

La difesa di Madonna