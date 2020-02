Billie Eilish: "L’odio degli hater sui social mi sta facendo impazzire"

Mentre ritirava il premio come Miglior artista femminile ai BRIT Awards di martedì sera, Billie Eilish ha detto di star affrontando molti nemici in questo periodo della sua vita. La star 18enne si è esibita per la prima volta dal vivo nella hit " No Time to Die ", tema principale del nuovo film di James Bond e già in vetta alle hit parade britanniche, per poi prendere il microfono e denunciare il bullismo di cui si sente vittima sui social network che le starebbero rovinando la vita e mettendo in pericolo il suo equilibrio mentale.

" Mi sono sentito molto odiata di recente. E, quando ero sul palco e ho visto tutti voi che mi stavate sorridendo, mi veniva voglia di piangere. E adesso voglio solo piangere, quindi grazie ", ha detto tutto d’un fiato, con la voce rotta dall’emozione per il magone in gola per poi correre dietro le quinte e qui scoppiare, come rivelato da diversi insider, in un pianto liberatorio, prima che il suo staff la raggiungesse e la portasse lontana da occhi indiscreti.

Il discorso di Billie Eilish ai BRIT Awards ha chiuso un anno di premi senza sosta per la cantante, che ai Grammy 2020 ha trionfato con il maggior numero di trofei vinti, ben 5, ed era la prima volta che partecipava ai Grammy. Ma il successo ha messo a dura prova la giovane pop star, che ha creato il suo album pluripremiato " When We All Fall Asleep, Where Do We Go? " con suo fratello Finneas O’Connell nella loro casa d'infanzia a Los Angeles.

Questa settimana, ospite del programma tv " BBC Breakfast ", la cantante ha detto di aver dovuto smettere di leggere i commenti su Instagram " per non dare di matto " e che l'odio online nei suoi confronti sta diventando " ingestibile psicologicamente. La gente è davvero feroce… Ho smesso di leggere completamente i commenti perché mi stanno rovinando la vita. Più cerco di restare fredda e impassibile davanti ai loro attacchi e più mi odiano. È pazzesco ". E ancora: " Internet è solo un mucchio di troll, sapete? E il problema è che molto molto divertente sparare a zero senza conseguenze. Penso che sia questo il problema, ecco perché nessuno si ferma davvero, perché è divertente ", ha detto con aria molto sconsolata.

La difficile gestione della fama da parte di Billie Eilish che crolla davanti agli insulti gratuiti degli hater ha allarmato molte celebrità sue amiche, come Justin Bieber che, in un'intervista per " Beats 1 " ha dichiarato di essere preoccupato per la giovane star ed è scoppiato a piangere perché anche lui da giovanissimo ha provato sulla sua pelle " la sensazione di vacillare davanti a un successo così enorme aottenuto quando era troppo giovane " e di non riuscire a parare i colpi di sconosciuti che si divertono a bersagliarti di insulti gratuiti. " Non lo auguro a nessuno – ha detto il 25enne - e a Billie dico solo che se mai avrà bisogno di me, le basta solo una telefonata ".

