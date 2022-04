Blanco in reggiseno canta "Brividi"

Il primo concerto di Blanco a Padova ha di fatto riaperto la stagione dei live senza restrizioni dopo la lunga pandemia. Il cantante bresciano ha dato il via al suo tour dal Gran teatro Geox di Padova. I biglietti erano introvabili (sold out da tempo) e lo spettacolo non ha mancato di riservare più di una sorpresa al pubblico di giovanissimi.

Sul palco del Geox, Blanco ha inaugurato la sua tournée "Blu celeste", che lo vedrà esibirsi nei palazzetti e nelle piazze di tutta Italia. Presenti tantissimi volti noti, dalle iene Nicolò De Vitiis e Veronica Ruggero a Sangiovanni. La data zero ha segnato il ritorno del pubblico alla musica senza restrizioni di capienza anche al chiuso e gli spettatori, migliaia di giovanissimi fan, ne ha approfittato per scatenarsi. Durante il concerto di Blanco i social, e in particolar modo Twitter, sono stati intasati di filmati e foto del cantante mentre si esibiva.

Tra li numerosi contenuti circolati sul web ci sono anche i video di Blanco che indossa un reggiseno. A lanciarglielo è stata una giovanissima fan presente nelle prime file. Riccardo, questo il nome di Blanco, è sceso dal palco, lo ha raccolto e lo ha indossato. Poi si esibito nella canzone con cui - insieme a Mahmood - ha vinto l'ultimo festival di Sanremo. Lo stesso brano che il duo porterà all'Eurovision Song Contest in programma a Torino il prossimo maggio.

Con indosso solo un paio di pantaloni bianchi e il reggiseno, Blanchito è poi salito a bordo della famosa bici di diamanti, quella realizzata per lui e Mahmood da Swarovski per girare il videoclip di Brividi. In sella alla sua due ruote ha percorso in lungo e in largo il palco. Per qualcuno il gesto di indossare l'intimo femminile è stato un segnale per definirsi "fluid", per altri invece Blanco ha mostrato ancora una volta la sua eclettica esuberanza. Del resto lui lo aveva detto in tempi non sospetti: "a me piace divertirmi ". E a Padova sembra esserci riuscito in pieno.