Blanco e la corsa in platea per abbracciare la mamma: "Li facevo dannare"

Mai un diciottenne aveva vinto il festival di Sanremo per di più all'esordio. E invece Blanco - al secolo Riccardo Fabbriconi - è riuscito nell'impresa di conquistare oltre all'ambito premio, in coppia con Mahmood, anche il record. E pensare che lui, 19 anni tra pochi giorni, fino a due anni fa aveva un futuro come calciatore.

La serata finale del festival di Sanremo ha visto trionfare la coppia Mahmood - Blanco con il brano "Brividi", una ballad romantica che ha scalzato canzoni di artisti del calibro di Elisa (seconda) e Gianni Morandi (terzo). Alessandro e Riccardo erano dati per favoriti alla vigilia dell'inizio della manifestazione e sono usciti dall'Ariston con il premio più importante. E i due ancora non ci credono: "N on abbiamo ancora realizzato di aver vinto, per noi era solo un gioco ". A conquistare tutti è stato soprattutto Blanco - la faccia giovane e irriverente del duo - che sul palco ha portato una ventata di spensieratezza, ma anche la sicurezza che non ti aspetti da un giovanissimo.

Eppure lui fino a due anni fa, poco prima che la pandemia scoppiasse, aveva un futuro scritto nel mondo del calcio. Capitano della squadra giovanile della Vighenzi, talento carismatico con il pallone tra i piedi, ha scelto invece di puntare sulla musica, vincendo la sua personale scommessa. In soli due anni ha conquistato il pubblico con il suo album di esordio "Blu Celeste" e ha trionfato al festival di Sanremo. E subito dopo l'incoronazione al fianco di Mahmood, Riccardo è corso in platea per abbracciare i genitori e la fidanzata, Giulia, coloro che lo hanno spinto - più di altri - a presentarsi a Sanremo. " Da piccolo li facevo dannare - ha detto Blanco nella conferenza stampa post gara - vederli piangere e abbracciarli è stato bellissimo ".

Con Blanco - originario di Calvagese della Riviera piccolo paesino lombardo - Brescia è tornata a trionfare sul palco più importante d'Italia 17 anni dopo la vittoria di Francesco Renga e 33 anni dopo quella di Fausto Leali (in coppia con Anna Oxa). Lui è il più giovane artista maschile di sempre a vincere il Festival di Sanremo, scalzando il primato che fino ad ora era di Valerio Scanu. Riccardo ora si appresta a calcare, per la prima volta, un altro importante palco. Quello dell'Eurovision Song Contest dove, insieme al veterano Mahmood, spera di portare l'Italia (che gioca in casa) di nuovo sul gradino più alto d'Europa dopo il Maneskin.