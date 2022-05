Un reality non vi rende famosi

Quanto grande può essere l'illusione di fama che regala un reality show? Per capirlo basta guardare quello che sta accadendo in questi giorni, durante i quali una parte (per fortuna minoritaria) di Italia si sta interessando alle peripezie amorose di Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié. I fan ci sono sempre stati e ci saranno sempre. Per fortuna aggiungiamo noi. Ma attorno a questi due ragazzi si è creato un clima di tifoseria esagerato. Ma la colpa non è dei fan, sia ben chiaro. Se bisogna trovare dei responsabili per il clima che si è inacidito e si è fatto pesante e inutilmente ostile, questi sono proprio Bortuzzo e Selassié, convinti che ogni dettaglio della loro relazione, ora finita, sia di interesse pubblico. Vi sveliamo un segreto: non lo è.

Certo, questa storia d'amore lampo è iniziata sotto le telecamere e dentro la casa del Grande fratello vip, quindi finché i due si trovavano lì dentro tutto è stato spiato dal pubblico a casa. Ma a un certo punto il reality è finito, la vita è andata avanti e del fatto che il padre di Bortuzzo interrompesse la loro intimità, ai fan, non dovrebbe interessare. Pertanto loro non dovrebbero renderlo pubblico. È solo un esempio di quello che è stato detto nelle ultime settimane, tralasciando il fatto che il nuotatore abbia sentito la necessità di dare comunicazione all'Ansa della rottura con la sua ragazza. Un comunicato stampa è accettabile solo se ti chiami Tomaso Trussardi e stai divorziando da Michelle Hunziker dopo oltre 10 anni di relazione, 2 figlie e una storia d'amore che è finita su tutte le copertine patinate internazionali. O se sei qualcun altro di abbastanza famoso da aver attirato l'attenzione dei media per più di 2 mesi. Almeno dei paletti in questo senso mettiamoli. Per il resto, i telefoni li hanno inventati per qualche motivo, o no?

Torniamo al punto di partenza: l'illusione della fama. Essere dei personaggi un po' noti, con qualche centinaio di migliaia di fan su Instagram che per due mesi, senza avere particolari meriti, hanno partecipato a un reality show, non giustifica questo comportamento. Anzi, niente giustifica la messa in piazza dei dettagli intimi di una relazione. E ai due giovanotti sarebbe bastato guardarsi un po' attorno e prendere spunto, o anche copiare, se proprio non erano in grado di fare da sé, chi davvero è famoso, chi davvero ha una storia artistica e di successo alle spalle. Si sarebbero accorti che certi dettagli, certi comportamenti, non sono la prassi. Tutt'altro, puzzano solo di volgarità. Prendete appunti, se mai ci sarà una prossima volta. Ne va della vostra reputazione.