Ripicche da 15enni tra Giulia De Lellis e la fidanzata di Damante

Scazzo social su TikTok tra Giulia De Lellis e Elisa Vissari. Perno dello screzio? Sempre Andrea Damante. L'influencer ha mollato il dj oltre un anno e mezzo fa e al fianco dell'ex tronista si è piazzata la giovane attrice. Tra Giulia e Elisa non è mai corso buon sangue, ma gli ultimi video pubblicati su TikTok dalle due sembrano avere riacceso l'astio. A dare il "la" alla baruffa social è stato un video pubblicato dalla De Lellis. Una scenetta in modalità voiceover nella quale sembrava volere lanciare una frecciata a Damante e alla Visari ( "Amo' l'ex tuo dura ancora con questa aò? - Te credo, me sto zitta!" ). Tanto è bastato alla compagna del dj per scatenare la replica. " Mamma mia come i ragazzini fai eh, sei tremendo e c'hai un'età. Non per di' ", ha recitato l'attrice. Il video è arrivato virtualmente a destinazione e Giulia De Lellis ha deciso di mettere la parola fine allo scontro, smentendo di fatto ogni riferimento alla coppia: " Il caldo sta già dando alla testa alla gente. Per favore, prendetevi degli integratori. Cioè tiratevi l'umore su con altro, per favore. Io sono atterrata da cinque minuti e è già un cinema. Credo che a Milano in questi giorni abbia fatto davvero molto caldo ". Ma sì, diamo la colpa all'anticiclone africano.

Tra Shakira e Gerard Piqué è finita. Dopo giorni di rumor, la conferma è arrivata direttamente dalla coppia, che ha rilasciato un comunicato stampa ufficiale sulla rottura: " Ci dispiace confermare che ci stiamo separando. Per il benessere dei nostri figli, che sono la nostra massima priorità, chiediamo il rispetto della privacy ". Ma la privacy è andata a farsi benedire ben presto e sulla stampa spagnola è uscito di tutto e di più sulla vita (a quanto pare segreta) del difensore del Barcellona. Il tradimento consumato con una hostess di 20 anni sarebbe solo l'ultimo dei "misfatti" del calciatore, il quale sarebbe un assiduo frequentatore di nightclub e negli anni avrebbe inviato messaggi piccanti a molte donne. Compresa Miss Bum Bum, la modella brasiliana Suzy Cortez, che ha svelato di avere ricevuto diversi messaggi hot da parte di Piqué. E lei non sarebbe l'unica a avere attirato l'attenzione del calciatore. "Shakira non se lo meritava ", ha detto la Cortez. Solidarietà femminile.