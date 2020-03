Brad Pitt ha convinto Jennifer Aniston a partecipare alla reunion di "Friends"?

C’è un rumor molto interessante che è trapelato in rete nelle ultime ore e riguarda l’imminente reunion di "Friends". Solo qualche settimana fa, attraverso i social, è stato ufficializzato un episodio speciale in cui, i protagonisti della celebre sit-com, si incontreranno per raccontare aneddoti e retroscena sulla storica serie tv trasmessa negli Usa dal 1994 al 2004, e molto famosa anche qui in Italia. Ora secondo quanto è stato rivelato dal Mirror, l’evento tv si è potuto concretizzare grazie a Brad Pitt. Ma andiamo con ordine.

Una fonte anonima avrebbe spifferato al tabloid britannico il rumor in cui, proprio il divo Hollywood, avrebbe convinto Jennifer Aniston a prendere parte alla reunion. I due che di recente sono stati visti insieme svariati volte felici e sorridenti, si sarebbero consultati in gran segreto e avrebbero discusso del prossimo impegno televisivo della Aniston. Questo perché l’attrice non era tanto convinta di voler partecipare all’episodio speciale, e avrebbe chiesto consiglio al suo ex marito. Brad Pitt conosce molto bene le dinamiche di “Friends” dato che, in un paio di episodi della stagione 8, ha preso parte alla serie tv come guest star, proprio al fianco di Jennifer Aniston. La fonte è più che certa nel confermare che è proprio grazie a Brad Pitt se tutto il cast si è riunito 16 anni dopo l’ultimo episodio. Questo scoop farebbe sognare i fan della coppia che, da tempo, sognano un ritorno di fiamma tra Brad Pitt e Jennifer Aniston.

"Brad si è incontrato con Jennifer alla festa del suo compleanno. La Aniston durante la serata ha chiesto a Pitt un consiglio – rivela la gola profonda -. Era felice di partecipare alla reunion ma non era convinta fino in fondo di apparire in tv insieme ai suoi ex compagni di set- continua-. E Brad Pitt invece, ha consigliato di accettare la proposta perché, secondo il suo punto di vista, era arrivato il momento di tornare insieme ai suoi amici di un tempo". L’episodio speciale verrà trasmesso, per ora solo in America, nel maggio del 2020 e servirà a lanciare la piattaforma streaming "HBOMax". Oltre a Jennifer Aniston, ci saranno anche Courtney Cox, David Schwimmer, Matthey Perry, Lisa Kudrow e Matt LeBlanc. I fan ora sono ancora di più estasiati, dato che dietro questo epocale macchina revival, ci sarebbe dietro persino il benestare di Brad Pitt. In attesa di conferme e smentite, non resta che attendere l’evolversi della situazione.