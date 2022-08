Brad Pitt, il calendario Pirelli e il divorzio: la nuova vita di Emily Ratajkowski

Un matrimonio lampo, il figlio poi la separazione improvvisa. Sono bastati pochi mesi a Emily Ratajkowski per vedere stravolta la sua vita. Dopo la nascita del primogenito, Sylvester Apollo Bear, la modella era sparita dalla scena pubblica. Concentrata sul suo ruolo di madre, la 31enne era finita ai margini del gossip, dove per anni è stata protagonista. Ma la recente separazione dal marito, il regista e produttore Sebastian Bear-McClard, l'ha riportata sulla bocca di tutti e non solo per la fine del suo matrimonio.

In poche settimane Emily Ratajkowski è tornata al centro della scena per la sua vita privata, stravolta dalla scoperta dei tradimenti - pare ripetuti - del marito. Così, da moglie e madre impegnata tra un set fotografico e l'altro, la modella è tornata a catalizzare l'attenzione dei media e dei paparazzi, che ora non la mollano un istante. I fotografi sperano, infatti, di immortalarla in compagnia di Brad Pitt, con il quale la Ratajkowski sarebbe uscita a cena in due occasioni distinte. Prima a Parigi, all'inizio di luglio, poi a New York nei primi giorni di agosto. Le prove del presunto flirt in corso tra il divo di Hollywood e la bella modella 31enne non ci sono ancora, ma secondo i siti americani la storia tra i due potrebbe essere più di una suggestione, viste le numerose segnalazioni.

I due, almeno per il momento, si tengono a debita distanza. Pitt è impegnato nel tour promozionale del suo ultimo film "Bullet Train", mentre lei si concede lunghe passeggiate nel cuore di Manhattan con il figlio di appena un anno e è pronta a finire sulle pagine del Calendario Pirelli 2023. Emily Ratajkowski è stata scelta da The Cal come una delle protagoniste - insieme ad altre top model del calibro di Bella Hadid, Ashley Graham e Precious Lee - del nuovo progetto fotografico realizzato da Emma Summerton tra New York e Londra. Il calendario sarà presentato il prossimo novembre e c'è chi è pronto a scommettere che, per quella data, Brad Pitt e la Ratajkowski saranno già usciti allo scoperto per la felicità dei fan e soprattutto dei paparazzi.