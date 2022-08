Brad Pitt ha trovato l'amore? "Beccato con Emily Ratajkowski"

Lei si è lasciata da poco dal marito, che l'avrebbe tradita. Lui è concentrato sulla sua carriera, ma è costretto a fare ancora i conti con l'ex moglie con la quale ha qualche causa aperta. Insieme Brad Pitt e Emily Ratajkowski si starebbero consolando per le rispettive delusioni amorose. Almeno è quello che pensano i loro fan dopo le segnalazioni su due cene intime, che i due avrebbero fatto insieme a Parigi e New York.

L'indiscrezione arriva dalla pagina Instagram DeuxMoi, account di gossip seguito da oltre un milione e mezzo di utenti, che ha pubblicato la segnalazione di un utente sull'attore e la modella, che sono stati avvistati al Pearl Oyster Bar nel West Village a New York. " Credo che stiano avendo un appuntamento ", ha riferito DeuxMoi, pubblicando uno scatto rubato in cui Pitt e la Ratajkowski si terrebbero per mano. Com'era prevedibile, il gossip è letteralmente esploso e in molti ora fanno il tifo per questa possibile nuova coppia.

La storia potrebbe non essere così improbabile. Dopo la fine del matrimonio con Angelina Jolie, Brad Pitt, 59 anni il prossimo dicembre, non ha più avuto una relazione seria, ma sembra avere superato il periodo buio legato all'abuso di alcol e pronto a innamorarsi di nuovo. Emily Ratajkowski è fresca di separazione dal marito Sebastian Bear-McClard, che l'avrebbe ripetutamente tradita, viste le confidenze di alcune persone vicine alla modella. La 31enne si dedica al figlio Sylvester Apollo Bear di appena un anno, ma sembra non avere perso tempo consolandosi con le attenzioni di Brad Pitt.