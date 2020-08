Brad Pitt ha una nuova fidanzata (sposata con un altro...)

Il primo avvistamento ufficiale tra Brad Pitt e quella che molti giornali americani danno per la sua nuova fidanzata è avvenuto il 26 agosto. Da quel momento in poi è stato un susseguirsi di appostamenti da parte di fotografi e giornalisti nella speranza di “beccare insieme” Brad Pitt e la modella tedesca Nicole Pouturalski secondo quanto riportato dal New York Post che da quel giorno ha pubblicato un susseguirsi di articoli per raccontare costa stesse succedendo nella vita amorosa dell’uomo più desiderato al mondo.

Il primo avvistamento, per tornare al cuore della notizia, è avvenuto a bordo di un jet privato. I due sono stati visti scendere insieme da un’auto e salire sull’aereo all’aeroporto di Parigi-Le Bourget. Alcune fonti hanno assicurato che fossero diretti nel sud della Francia dove Pitt nel 2011 ha acquistato insieme alla sua ex Angelina Jolie un castello e un’azienda vinicola che è stata oggetto di contesa durante il lungo e ancora non concluso divorzio.

Da quando Pitt si è separato, la sua vita amorosa è stata ovviamente argomento di grande gossip e tante sono state le segnalazioni di storie o incontri che si sono poi rivelate solo bufale. Lui stesso durante il discorso dei Golden Globe del 2020 ha scherzato sull’argomento dicendo: " Volevo portare mia madre, ma non ho potuto perché con qualsiasi donna mi fotografano la spacciano per la mia fidanzata. E con mia madre sarebbe stato imbarazzante ”.

Questa volta però, con Nicole il cui nome da modella è “Nico Mary” le cose sembrano essere diverse. I due, sono stati infatti visti anche all’aeroporto di Charles de Gaulle di Parigi in arrivo da Los Angeles coperti, o meglio nascosti, da grandi mascherine di protezione per covid. Questa frequentazione, di cui si ha la conferma, sempre secondo il New York Post solo ora, in realtà sembra durasse da mesi e sono stati trovati molto indizi che confermerebbero questo. Primi tra tutti i post che Nicole, negli ultimi mesi ha pubblicato sul suo Instagram che fanno riferimento al suo “amore”.

Il 26 marzo ha scritto: “ Mi mancano le passeggiate con il mio amore ” postando una foto mentre camminava per le strade di Los Angeles. Il 28 marzo la modella postando una sua foto con la tuta e un drink in mano ha scritto: “ Il sabato per me è dedicato alla riflessione, quindi leggere libri e stare molto tempo con la mia dolce metà ”. Tutto questo mentre Brad sta ancora lottando per l’affidamento dei sei figli dopo il divorzio del 2016 da Angelina Jolie. Anche Nicole però è una mamma ha infatti un figlio di nome Emil, avuto, particolare di non poca importanza, dal marito con cui, secondo il Daily Mail è ancora sposata e convivente.

Questo sarebbe l’imprenditore tedesco di 68 anni (Brad ne ha 56 e lei 27) Roland Mary proprietario del ristorante Borchardt con cui avrebbe un “Matrimonio aperto” sempre secondo le fonti del Daily Mail. Brad è un assiduo frequentatore del ristorante da almeno dieci anni la conoscenza quindi con Roland è di lunga data. Proprio lì l'attore avrebbe incontrato Nicole nel 2019 durante il tour promozionale di “ C’era una volta Hollywood ” e l’avrebbe poi rivista a Los Angeles dove era volata per un servizio fotografico e successivamente i due sono stati visti insieme al concerto di Kanye West.