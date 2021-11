Uno schianto: è morta la "Regina della sofferenza"

La notizia era stata prima smentita dal suo staff, ma poi confermata dalla stampa locale che ha dato il triste annuncio. A soli 26 anni e con una carriera all’apice del successo, è morta in un incidente aereo la cantante Marília Mendonça. Il suo jet privato è precipitato in una zona rurale nello stato sud-orientale di Minas Gerais. Con lei morti anche lo zio, il suo produttore e due membri dello staff. Marília era una delle cantanti più famose del Brasile, del genere 'sertanejo' una sorta di musica country brasiliana. Vincitrice del Latin Grammy nel 2019, era diventata famosa per le sue canzoni che raccontavano le esperienze amorose fallimentari delle donne.

Proprio per questo motivo era stata soprannominata nel Paese come la Regina della sofferenza. Bellissima e molto amata, durante il periodo della pandemia, in cui i suoi concerti live erano stati cancellati, era riuscita ad ottenere un record personale esibendosi on line. I suoi show erano stati visualizzati da oltre 3 milioni di spettatori su you tube, e nel 2020 era stata la cantante più ascoltata su Spotify. Nonostante fosse giovanissima, la sua carriera era stata comunque molto lunga, avendo cominciato ad esibirsi quando era solo un’adolescente. Il brano che le aveva fatto raggiungere la grande fama, parlava di infedeltà. Tutto il Brasile è in lutto per questa grande perdita.