Britney Spears offre di pagare cibo e pannolini per i fan in quarantena

Britney Spears si sta certamente impegnando per essere d'aiuto durante la quarantena e il periodo di stress legato alla pandemia di Coronavirus, che ormai ha stravolto anche la vita degli Stati Uniti e dei suoi cittadina. Come riporta il sito The Blast, infatti, la cantante di Ops, I did it again, ha fatto sapere che coprirà i costi di vita per numerosi suoi fan. Questo includerà spese inerenti pannolini, cibo e tutto quello di cui una persona potrebbe aver bisogno durante l'isolamento imposto per cercare di marginare il contagio del COVID19.

Il messaggio di aiuto e speranza, in cui Britney Spears non solo si impegna ad aiutare i suoi fan, ma invita anche altre celebrità a prendersi cura di coloro che li hanno sempre sostenuti, è stato diffuso dalla stessa cantante tramite un video su instagram, dopo essere stata "nominata" a prendere questa decisione tanto altruista dalla sorella Jaime Lynn Spears.

Nella didascalia a corredo del video realizzato con un filtro, Britney Spears scrive: "Mia sorella Jamie Lynn Spears mi ha nominato a partecipare alla #DoYourParteChallenge perciò sceglierò 3 fan da aiutare in questo periodo tanto difficile" . Poco più avanti la cantante spiega la modalità per chiedere aiuto, ripetendo quello che dice anche nel video: "Mandatemi un DM e fatemi sapere come vi posso aiutare e farò tutto ciò che posso. Dio vi benedica" . Alla fine del video, così come alla fine della didascalia, Britney Spears nomina altre tre celebrità a fare lo stesso: partecipare dunque alla #DoYourPartChallenge, un hashtag che può essere tradotto come la sfida a fare la tua parte.

La cantante, che lo scorso anno ha avuto problemi di salute e che chiedeva ai suoi fans di non dimenticarsi di lei, ha dimostrato che neanche lei ha intenzione di dimenticare coloro che sono sempre stati al suo fianco e l'hanno sostenuta nel corso della sua carriera, tra alti e bassi. I nominati di Britney Spears sono l'attore Will Smith, l'attrice Kate Hudson e il fidanzato Sam Asghari, che ha lasciato un commento sotto il post di Britney Spears scrivendo: "Fantastico! Iniziamo!" .

Molti sono stati anche i commenti lasciati dai fan, che sono stati toccati da questo atto altruista da parte della cantante. "Una regina filantropa," scrive qualcuno; "grazie per quello che stai facendo" replica qualcun altro. Dunque, chiunque voglia chiedere l'aiuto di Britney Spears non dovrà fare altro che mandare un messaggio privato alla cantante su Instagram, spiegare la propria situazione e ciò di cui ha bisogno e poi sperare di essere scelto per avere prova dell'altruismo della star.

