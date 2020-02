Bruna Marquezine regina social: l'ex di Neymar spopola su Instagram

Bruna Marquezine è una giovanissima modella e attrice brasiliana diventata ancora più famosa in patria e non solo per la sua relazione con l'attaccante del Psg Neymar. La storia d'amore tra i due è durata per qualche tempo ma è naufragata verso la fine del 2018 con la stessa Bruna che qualche tempo fa parlò della fine della sua relazione con l'ex asso di Barcellona e Santos: "Sì, ci siamo lasciati. Posso solo dire che è stata una decisione presa da lui, ma c'è un sacco di rispetto, tanto amore. Amore per lui e ovviamente anche per tutto ciò che abbiamo vissuto insieme".

Pare che Bruna e Neymar si siano lasciati anche per la vicinanza dell'attaccante del Psg a Jair Bolsonaro, attuale presidente dal primo gennaio del 2019 anche se la 24enne di Duque de Caxias ha smentito seccamente la cosa: "Finita per la politca? Posso solo dire che è finita, ed è stata una sua decisione. Chiederò che non si parli più di questa cosa perché non mi piace parlare della mia vita personale. Ho molto rispetto per lui e affetto per ciò che abbiamo vissuto insieme. Voglio solo dire che dietro alla rottura non c’è alcun collegamento con la differente visione politica, visto che ci troviamo in un momento critico e pericoloso per il Brasile".

Bruna e Neymar, dunque, non stanno più insieme da quasi un anno e mezzo e per ora la ragazza pare essere single, mentre l'attaccante brasiliano ha avuto diversi flirt e pare che ora sia in una relazione con Natalia Barulich, sua coetanea che di professione è una modella e cantante, ha origini croato-cubane e cbe nel 2012 ha partecipato al concorso Miss California Usa e nel 2014 ha fatto il suo esordio per la rivista automobilistica Super Street.

La sexy modella e attrice carioca ha un seguito incredibile sui social network dove vanta oltre 38 milioni di follower che non perdono tempo per commentare le sue tante foto e video sexy che la ritraggono in momenti della sua vita quotidiana e soprattutto lavorativa. Secondo quanto riporta golssip.it, Bruna ha un animo gentile ed è impegnata molto nel sociale dove cerca di aiutare le persone meno fortunate. Inoltre, l'ex di Neymar è anche molto sensibile alle cause sociali e ambientali ed è diventata un simbolo della seduzione.



Segui già la pagina di curiosità de ilGiornale.it?