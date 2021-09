Bufera social su Amedeo Goria: "Ecco cosa fa la notte..."

Nella casa del Grande Fratello Vip gli occhi sono tutti puntati su Amedeo Goria. Nelle ultime ore il giornalista ha fatto molto parlare di sé e non solo per la presunta bestemmia, che si sarebbe lasciato sfuggire nella tarda serata di mercoledì. Il web si è scagliato contro l'ex marito di Maria Teresa Ruta per le particolari attenzioni che avrebbe rivolto a Ainett Stephens durante le prime notti di permanenza nella Casa.

Amedeo Goria e la modella venezuelana condividono lo stesso letto sin dalla prima puntata del reality condotto da Alfonso Signorini. La loro vicinanza avrebbe indotto il conduttore a lasciarsi andare a gesti affettuosi nei confronti di Ainett Stephens. Avances che si sarebbero spinte un po' oltre il consentito, secondo quanto riferito dalla modella diventata celebre in Italia per essere stata la Gatta Nera del quiz di Italia Uno, Mercante in fiera.

I dettagli di quanto sarebbe successo sotto le lenzuola sono emersi durante una chiacchierata nel giardino della Casa tra Ainett e Francesca Cipriani. " Ma la notte allunga le mani? Allunga le mani!!!?" , ha chiesto la Cipriani alla modella che, con un gesto eloquente della mano, ha invitato l'amica a tacere e ha confermato le presunte toccatine. Il video pubblicato su Twitter è diventato virale in pochissimo tempo e ha scatenato le critiche del popolo social: " Ma Goria cosa stava facendo con Ainette scusate?", "Mi preoccupa di più Goria che tocca Ainett, quello sì che è un viscido", "Ma il polipo di Goria...Ainett non dice nulla?", "Ma l'ha palpata? Se fosse così è una molestia ".

Ad alimentare la rabbia degli internauti c'è anche l'abitudine di Amedeo Goria di dormire seminudo. Una consuetudine di cattivo gusto, che avrebbe messo in imbarazzo Ainett Stephens che, nelle ultime ore, ha manifestato l'intenzione di cambiare letto. Sarà tutto un gioco per ottenere visibilità? Se lo sono chiesti in molti sul web: " Ma Amedeo Goria vuole sfruttare Ainett per avere i blocchi in puntata? ". Lui, intanto, continua ad attirare l'attenzione delle telecamere definendosi un "puttaniere" e raccontando delle avventure piccanti avute in passato. Dichiarazioni che di certo non piaceranno alla (ex) fidanzata Vera Miales che sui social network sembra avere già preso le distanze da lui.