"Entro e me lo porto via". Raptus di gelosia: cosa succede fuori dalla casa

Sono passate poche ore dall'inizio del Grande Fratello Vip e gli ormoni sono già impazziti nella casa. A infiammare gli animi di alcune concorrenti è stato l'attore Alex Belli, che sin dal suo ingresso dalla porta rossa ha attirato l'attenzione delle tre principesse etiopi, Clarissa, Jessica e Lucrezia Selassiè e dell'influencer Sophie Codegoni. Le quattro non si sono risparmiate apprezzamenti alla sua bellezza e allusioni alla sua fedeltà coniugale e la moglie dell'attore, Delia Duran, è letteralmente sbottata sui social network.

La modella originaria del Venezuela non ha gradito le particolari attenzioni che le gieffine stanno riservando al suo sposo e attraverso la sua pagina Instagram si è sfogata, facendo nomi e cognomi e invitando le concorrenti a stare lontane dal marito. La miccia della gelosia si è accesa lunedì con la prima puntata della nuova stagione del reality condotto da Alfonso Signorini. Ad accenderla è stata Sophie Codegoni che, nelle clip di presentazioni, ha parlato dei suoi compagni di avventura. " Chi potrebbe piacermi nella casa del Grande Fratello Vip? - ha scherzato l'ex tronista di Uomini e Donne prima di entrare nella Casa - So che c'è un uomo molto bello, Alex Belli. So che è sposato, però è lui che deve essere fedele ".

Alle parole della Codegoni si sono aggiunte, poco dopo, le maliziose allusioni delle tre principesse etiopi, che hanno punzecchiato l'attore subito dopo il suo ingresso nella Casa: " Hanno detto che sei sposato. Ma tu tradisci? ". Un gioco provocante portato avanti fino a fine puntata quando Clarissa, Jessica e Lucrezia sono state mandate nella fatiscente Stiva e obbligate a scegliere chi portare con loro tra gli uomini hanno optato proprio per Alex Belli, alimentando i rumor sul loro interesse per l'attore.