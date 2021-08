"Si sono finti poliziotti...": notte da incubo per Goria e la fidanzata

Notte da incubo per Amedeo Goria e la fidanzata Vera Miales. La coppia si trovava in vacanza in Costa Azzurra ed è stata vittima di una brutta rapina nel cuore della notte. A raccontare l'accaduto è stato il giornalista con un intervento in diretta nella trasmissione radiofonica Trends & Celebrities su Rtl 102.5.

Il giornalista e la fidanzata, la modella russa Vera Miales, si stavano recando in Costa Azzurra per trascorrere alcuni giorni di relax. Come ha raccontato Amedeo Goria in radio, la coppia aveva varcato il confine francese a bordo della propria vettura e aveva deciso di sostare in un'area riservata ai camion non distante dall'autogrill per riposarsi. Una zona più defilata che si è rivelata fatale per loro, colti alla sprovvista da due malviventi. Complice il buio, qualcuno ha bussato al finestrino lato passeggero presentandosi come "Police" e destando l'attenzione del giornalista e della sua compagna: " Mi sono svegliato e per un attimo ho pensato di suonare il clacson e inserire la prima, sperando di destare gli altri camionisti, ma non sapevo se si trattasse veramente di poliziotti ".

I ladri, fingendosi agenti, hanno chiesto i documenti alla coppia e proprio mentre la modella apriva la sua borsa per prendere quanto richiesto, i finti agenti le hanno strappato di mano la borsetta fuggendo con il bottino. All'interno c'erano documenti, contanti (circa cento euro), carte di credito e il cellulare. I malviventi si sono dati alla fuga. Secondo quanto raccontato da Amedeo Goria, prima di agire, i rapinatori avevano sgonfiato una ruota della vettura della coppia per impedire che li seguissero. Una brutta avventura che ha costretto Goria e la Miales a interrompere la vacanza: " Anche solo il pensiero di dover recuperare tutti quei documenti ci ha rovinato la vacanza. Siamo tornati dopo sei giorni ".