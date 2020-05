La piega perfetta della Ferragni solleva qualche dubbio: "Tu vai dal parrucchiere, noi ci sorbiamo i tuoi ca..."

Chiara Ferragni si trasforma in Miss Bagno con l'aiuto dell'inseparabile Fedez. Ma l'intento simpatico si trasforma in un boomerang per l'influencer più quotata a livello mondiale. Il motivo? Presto detto, i follower, infatti, sono passati al contrattacco e hanno accusato Chiara di essere andata dal parrucchiere, violando così le disposizioni dei decreti del Governo.

Ma partiamo dall'inizio. Nel filmato pubblicato su Instagram, la Ferragni ha finto di essere una reginetta di bellezza. Nella clip condivisa, quindi, ha montato in successione diverse miss che annunciano la loro provenienza, per poi intervenire con un laconico " Chiara Ferragni, my bathroom ". La condivisione social ha raccolto l'approvazione di moltissimi fan della coppia milanese, persino l'entusiasmo dell'ex pornostar Mia Khalifa, ma non tutti gli utenti hanno colto lo spirito scherzoso dell'intervento.

A molti non è sfuggito un piccolo ma fondamentale dettaglio: i capelli di Chiara appaiono perfetti, da messa in piega professionale dal parrucchiere. Così tanto è bastato per scatenare la "rissa" sui social. Molti, quindi, si sono convinti che l'influencer abbia abbandonato la sua abitazione per raggiungere il suo hair-stylist di fiducia, violando così tutte le disposizioni della fase 2.

Un utente si è fatto portavoce della protesta, pronto a bacchettare l'imprenditrice a suon di commenti. “ Vergognati - scrive - alla faccia dei parrucchieri costretti a non lavorare… te li ha chiaramente fatti Mameli… guarda caso l’hai voluto specificare nelle stories… Giusto le bimbeminchia lobotomizzate prendi per il c*lo… vergognati hai violato il decreto! ”.

In effetti pare che Manuele Mameli, il parrucchiere di fiducia della Ferragni, abbia aiutato Chiara con la sua acconciatura da miss. Ma a distanza, in videoconferenza su FaceTime, seguendola passo dopo passo per insegnarle la piega perfetta. Attaccato da altri follower che hanno cercato di smentirlo, l’utente furioso è però tornato alla carica. “ Mesi a predicare di stare chiusi in casa - ha rincarato - e poi sei la prima a violare il decreto… Figurati se la piega l’hai fatta tu che non sai manco tenere una spazzola in mano. Non ti fai schifo da sola? ”.

E non manca chi ha insultato pesantemente l’influencer, chiamandola “ Miss Cesso ”. Nonostante le rassicurazioni fornite dalla stessa Ferragni, alcuni follower rimangono convinti che abbia abbandonato la sua abitazione, giudicando il comportamento insensibile nei confronti di parrucchieri ed estetisti che ancora non possono riaprire le loro attività. “ Io - ha aggiunto un’altra utente - per rispetto di tutti i cazziatoni che hai fatto a chi infrangeva le regole in quarantena, mi andrei a struccare e a rifarmi la piega da sola ”.

