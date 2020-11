Le bugie di Selvaggia Roma? “Ci ha provato anche con il fidanzato di Henger”

Selvaggia Roma ci ha provato con Lucas Peracchi fidanzato di Mercedesz Henger? È quello che si cerca di capire a Live non è la d’Urso perché, secondo le dichiarazione della giovane, sarebbe stata proprio Selvaggia a scrivere al suo fidanzato.

“ Non mi importa di essere passata per le fidanzata gelosa ma voglio dire questa cosa a Selvaggia - racconta in un videomessaggio la Henger - Qualche tempo fa, quando si era sparsa la voce infondata che il mio fidanzato sarebbe andato al Grande Fratello Vip, lei gli ha scritto con la scusa di un tatuaggio. Lui me lo ha raccontato e io gli ho detto: ‘Selvaggia chi?’, ma poi quando ho visto come è entrata nella Casa e quello che ha fatto sia con la Gregoraci che con Enock ho capito che ci aveva provato ”

In studio a Live Non è la d’Urso, dove la Henger è ospite, c’è anche Luce, amica di Selvaggia Roma, o almeno sembra visto che la ragazza dopo aver accusato Mercedesz di aver tirato fuori ora questo racconto solo per farsi pubblicità, viene attaccata da Francesco Chiofalo, ex fidanzato storico di Selvaggia Roma con cui ha avuto una relazione molto burrascosa.

“ Selvaggia sa che siete amiche? Sapete da quanto Luce conosce Selvaggia? Da 15 settimane, avete fatto mezzo programma insieme e forse siete uscite tre volte. Anche i veri amici di Selvaggia le hanno fatto della storie contro. Ma chi sei? Se Selvaggia dovesse ipotizzare una persona che veniva in un programma a difenderla tu saresti stata l’ultima persona ”. Ma la ragazza reagisce tanto da far intervenire Barbara d’Urso per sedare gli animi. Il discorso torna poi sull'attuale concorrende del Grande Fratello Vip, che sul suo ex Chiofalo aveva rilasciato interviste al vetriolo.

“ Francesco Chiofalo è un bravo ragazzo, ma dice una marea di stron**te. Lui è manesco non si sa le volte che mi ha messo le mani addosso anche se io non l’ho mai denunciato perché ero innamorato. L’ultimo casino è stato quando mi ha lasciato sul raccordo e sono stata soccorsa da un poliziotto.Non chiedetemi se voglio tonare con lui perché io neanche morta lo farei ”. Ma Chiofalo a queste dichiarazioni non ci sta: “ Questo va in contrasto con il fatto che appena mi sono lasciato è venuta subito sotto casa mia e non è assolutamente vero che le ho messo le mani addosso. Una ragazza come lei non lo avrebbe mai permesso ”.