Bugo sulla pace con Morgan: "Non intendo sentirlo, ha offeso la mia famiglia e ridicolizzato me"

Sembra passato un secolo dalla lite tra Bugo e Morgan sul palco dell'Ariston, che è costata al duo canoro la partecipazione all'ultimo Festival di Sanremo. A poco più di un mese di distanza, e con una drammatica emergenza sanitaria in atto, Bugo è tornato a parlare della burrascosa vicenda in una diretta social. Ospite della trasmissione web "VH1 – Ti chiama a casa", condotta da Nicolò De Vitiis dall’account ufficiale Instagram di VH1Italia, il cantante ha ribadito la sua chiusura totale nei confronti di Morgan e su una loro possibile riconciliazione.

" Da Sanremo in poi non ho più sentito Morgan e non intendo farlo perchè ha offeso mia madre, mia moglie, ha ridicolizzato me e il mio manager ", ha spiegato al De Vitiis Bugo, ricordando della burrascosa rottura con Morgan avvenuta in diretta mondiale. Durante la chiacchierata live sul canale social, il cantautore milanese ha aggiunto particolari inediti al suo chiacchieratissimo scontro verbale con Morgan durante l’ultimo Sanremo, senza nascondere le pesanti conseguenze che ha avuto sul rapporto tra i due: " In questo momento fare un passo indietro vorrebbe dire mancare di rispetto a tutta la mia squadra, dando ragione a tutte le teorie complottistiche ".