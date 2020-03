Morgan e Bugo, lo scontro sui social: "Nano col monopattino", "Pollo, la brutte intenzioni pagano"

La querelle tra Morgan e Bugo sembra non avere mai fine. I due ex amici sono tornati a imbracciare le armi, ma lo scontro è a colpi di post sui social. E, così, la diatriba è tornata in auge e i due cantanti hanno riacceso la lite assopita. Lo scontro via social ha appassionato i fan che hanno seguito il botta e risposta velenoso sul web. La polemica tra Morgan e Bugo tiene ancora banco e i due perseguono a lanciarsi pesanti attacchi e provocazioni a distanza. Nonostante il sipario sia calato da tempo sul Festval di Sanremo, la lite tra i due artisti sembra non placarsi mai. Quello smacco in diretta mondiale ha lacerato per sempre il rapporto tra Marco Castoldi e Cristian Bugatti, che non si è più ricomposto.

I due musicisti se le sono date di santa ragione dopo il forfait sanremese. Una guerra innescata a livello mediatico: il dissidio tra i due ha ravvivato per settimane intere programmi tv, radiofonici, riempito pagine di giornali, tutto a suon di attacchi al vetriolo, offese durissime e colpi bassi. Le acque sembravano essersi calmate, ma un gesto di Morgan ha "stuzzicato" l'irascibilità di Bugo che non ha esitato a rimpallare la battuta ostica via social, riaccendendo il fuoco polemico. Malgrado l'imperversare dell'emergenza da Coronavirus, i due ex amici non riescono a seppelire l'ascia di guerra e continuano a litigare, seppur sui social. Le ostilità sono riprese e la battaglia dei due cantanti è ricca di colpi di scena esaltanti.

Morgan e Bugo: continua la diatriba sui social

Dopo una breve tregua, la guerra mediatica tra Morgan e Bugo è ufficialmente riaperta. I due artisti si sono schierati l'uno contro l'altro, e, tramite un botta e risposta sui loro profili social, hanno sparato i loro colpi mortali. La scintilla che ha scatenato il diverbio furente è stata innescata da un messaggio postato da Bugo su Tweeter. "Un’altra cosa di cui non mi stupisco più è la mia bellezza eh eh. Questo lo dico per far innervosire i polli che parlano a me di umiltà, nani col monopattino figli di balconi decaduti ", ha cinguettato provocatoriamente Cristian Bugatti. Il riferimento sottinteso pare essere sicuramente Morgan, in quanto l'ex marito di Asia Argento alcuni giorni fa ha inscenato una esibizione canora in monopattino per le strade di Milano che ha provocato l'ra funesta di Bugo. L'ex Bluvertigo, aderendo al flash mob nazionale per solidarizzare contro il Coronavirus, è stato protagonista di un divertente video - spopolato sul web - in cui canticchia qualche strofa del brano Sincero nella sua versione personalizzata: " Le brutte intenzioni, la maleducazione ", a mo' di sbeffeggio contro il cantante novarese.

Bugo, incassato il duro colpo, ha colto la palla al balzo per replicare per le rime a Marco Castolidi. Dal canto suo Morgan, che non sopporta le bassezze di sitle, non si è lasciato affondare dall'attacco social dell'ex amico e ha lanciato la siua controffensiva. Pronta la sua sua risposta al vetriolo in un lungo post su Facebook che ha riesumato i vecchi rancori e riaperto la contesa. " Bugo, io sono un nano alto 1,80 come la maggior parte delle persone al mondo. Dalla tua altezza riuscirai mai a imparare a suonare almeno uno strumento musicale o sono troppo piccoli per te? Qui l’unico pollo è quello che non ha mica capito ancora perché la gente se lo ricorda. Non è per la sua innegabile bellezza, e neanche per la sua incantevole visione musicale, tantomeno per la sua incompresa grandezza poetica, per quello purtroppo non se lo filerebbe nessuno. Ma… le brutte intenzioni, la maleducazione… quelle sì che pagano… ", è la replica caustica dell'ex frontman dei Bluvertigo. L'ultimo battibecco via social tra i due cantanti ha alimentato nuovamente il risentimento reciproco, dando vita a un siparietto che ha diviso ancora una volta l'opinione pubblica. E la querelle continua...

un'altra cosa di cui non mi stupisco piu' e' la mia BELLEZZA eheh questo lo dico per far innervosire i polli che parlano a me di UMILTA' nani col monopattino figli di balconi decaduti — Bugo (@BugattiCristian) March 20, 2020